Joshua Kimmich sieht sich immer wieder Expertenkritik ausgesetzt. Jetzt bekommt der DFB-Kapitän prominente Rückendeckung.

Weltmeister-Trainer Jogi Löw hat sich in einem Interview überaus deutlich zu den Kritikerin von Joshua Kimmich geäußert. Der Ex-Bundestrainer stärkte dem Spieler des FC Bayern dabei demonstrativ den Rücken.

Ob Kimmich etwa einer „Verlierer-Generation“ angehört? „Das ist völlig fehl am Platz, so etwas über Jo Kimmich zu sagen“, polterte Löw bei der Bild.

Joachim Löw wurde 2014 mit dem DFB-Team Weltmeister Joachim Löw wurde 2014 mit dem DFB-Team Weltmeister © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Löw: Kimmich ist „ein exzellenter Fußballer“

Seine Einschätzung begründete Löw vor allem mit dem Mindset des Bayern-Profis: „Er hat eine unfassbar gute Mentalität und Einstellung. Er ist ein Führungsspieler. Er übernimmt in jeder Situation – auf und neben dem Platz – Verantwortung.“

Im DFB-Team ist Kimmich für Löw nicht wegzudenken. „Für mich gehört Jo Kimmich in die Mannschaft, weil er viele Dinge verkörpert, die wichtig sind. Er ist ein exzellenter Fußballer und bringt diese Mentalität mit, andere Spieler auf dem Platz mitzunehmen“, erklärte der Weltmeistertrainer von 2014.

DFB-Team: Hamann zählt Kimmich an

In den vergangenen Wochen hatte beispielsweise der 59-malige Nationalspieler Dietmar Hamann wiederholt Kritik an Kimmich geübt. Bei Sky 90 hatte Hamann beispielsweise gesagt: „Ich glaube, dass Kimmich da schwer unter Druck kommt und sich die Kapitänsfrage dann irgendwann von selber erledigt, weil andere spielen.“

Nach dem frühen WM-Aus 2026 hatte der TV-Experte sogar Kimmichs Rücktritt erwartet: „Wir sind jetzt viermal früh ausgeschieden, wie viele Chancen will er denn noch haben?“, meinte Hamann mit Blick auf das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei den vergangenen Großereignissen.

DEINE MEINUNG

Auch der aktuelle Bundestrainer Jürgen Klopp stellt sich hinter seinen Kapitän. „Jo Kimmich ist ein überragender Mittelfeldspieler, der in unserem Team immer einen Platz haben wird“, betonte Klopp zuletzt bei DAZN.

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