Für Antonio Rüdiger schließt sich heute der Kreis

Antonio Rüdiger hat nach der WM-Enttäuschung seine DFB-Karriere beendet. Am Montag wird der "Krieger" in Berlin offiziell verabschiedet.

Dort, wo alles begann, schließt sich das Kapitel Nationalmannschaft für Antonio Rüdiger endgültig. Nach 86 Einsätzen wird der gebürtige Berliner am Montag im Olympiastadion vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande offiziell vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verabschiedet.

Einen besseren Rahmen könnte es für die Ehrung durch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler kaum geben. In einem Hochhaus in Neukölln wuchs Rüdiger bei seiner Mutter mit fünf älteren Geschwistern auf, beim Käfigfußball in dem rauen Bezirk legte er den Grundstein für seine erfolgreiche Karriere. „Ich wollte nie raus aus dem Käfig, und irgendwie steckt der Käfig noch immer in mir“, sagte der 33-Jährige vor einiger Zeit.

Antonio Rüdiger wird in Berlin offiziell vom DFB verabschiedet Antonio Rüdiger wird in Berlin offiziell vom DFB verabschiedet © IMAGO / MIS

In seiner Laufbahn verdiente sich der Innenverteidiger aufgrund seiner kompromisslosen und körperbetonten Spielweise den Spitznamen „Krieger“, der Ursprung liegt auf den Bolzplätzen seiner Kindheit. „In den Käfigen von Berlin, da gewinnt der Stärkere – so einfach ist das. Man lernt, sich durchzusetzen, egal, wie alt der Gegner ist“, sagte Rüdiger.

Ein prägendes Kapitel im DFB-Trikot

Er setzte sich durch. Sein Weg an die Spitze war alles andere als leicht, doch mit seiner Mentalität und seinem Siegeswillen schaffte es Rüdiger bis in die Nationalmannschaft. Sein erstes Länderspiel absolvierte er im Mai 2014 gegen Polen, sein letztes beim bitteren Aus im WM-Sechzehntelfinale im vergangenen Sommer. Danach stand für Rüdiger fest, dass seine Zeit mit dem Adler auf der Brust abgelaufen ist. Er wolle „den Weg für die junge Generation frei machen“, erklärte Rüdiger noch vor dem Start der Ära Jürgen Klopp.

Am Montag werde „ein verdienter Nationalspieler angemessen tschüss und danke sagen“, erklärte der neue Bundestrainer nun – auch wenn Rüdiger die ganz großen Titel im DFB-Trikot verwehrt blieben. Er gewann lediglich 2017 den Confed Cup. Daher blicke er auf „manche schmerzhafte Niederlage“ zurück, räumte er ein.

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In seiner DFB-Zeit musste der bekennende Muslim wegen seines Glaubens bisweilen harte und teils unsachliche Kritik einstecken, auch rassistisch wurde er angefeindet. Für ihn sei es dennoch „ein extrem besonderes Kapitel“ gewesen, „das mich für immer prägen wird“, sagte Rüdiger.

Rüdigers Zukunft ungewiss

Bei Real Madrid läuft sein Vertrag noch bis zum Saisonende. Unter José Mourinho ist er bei den Königlichen nur noch ein Teilzeitarbeiter: Zwar stand Rüdiger in dieser Spielzeit in drei von vier Partien in der Champions League in der Startelf und erzielte beim wilden 4:3 bei der AS Rom in der Schlussminute den umjubelten Siegtreffer, in der Liga kommt er aber nur auf vier Einsätze in zwölf Spielen.

Daher könnte sich für Rüdiger im Sommer 2027 ein weiteres Kapitel schließen. Doch am Montag steht erst einmal die emotionale Verabschiedung in Berlin an – mit ganz vielen Erinnerungen. „Wenn ich es mir aussuchen könnte“, sagte Rüdiger, „würde ich wieder in Neukölln aufwachsen wollen.“

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