Baumann kann sich Comeback im DFB-Team vorstellen

Oliver Baumann wird von Jürgen Klopp für die anstehenden Länderspiele nicht berücksichtigt. Ein Comeback im DFB-Team kann sich der 36-Jährige dennoch vorstellen.

Oliver Baumann hat über seine Degradierung in der deutschen Nationalmannschaft gesprochen und eine Rückkehr ins DFB-Team nicht ausgeschlossen.

Der Keeper der TSG Hoffenheim bestätigte nach dem 1:3 (0:2) gegen den SC Paderborn, dass es mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp einen Austausch gegeben hat. Dieser hat ihn für die anstehenden vier Länderspiele in der Nations League nicht nominiert.

Oliver Baumann kann sich eine Rückkehr ins DFB-Team vorstellen Oliver Baumann kann sich eine Rückkehr ins DFB-Team vorstellen © IMAGO/Kirchner-Media

Klopp? „Er hat die Tür nicht zugemacht“

Wie weit die Tür für ein DFB-Comeback noch offen sei? „Das kann ich so nicht beurteilen, aber: Er hat die Tür nicht zugemacht. So lassen wir es stehen.“ Für ein Comeback stünde er „natürlich“ bereit.

Baumann hat 13 Länderspiele absolviert, wurde vom damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann aber kurz vor der WM im Sommer degradiert. Statt Baumann hütete bei der Endrunde Manuel Neuer das Tor. „Das im Sommer tat deutlich mehr weh, wie das gelaufen ist – das war unfassbar“, hatte der Schlussmann am Donnerstag gesagt.

Nagelsmanns Nachfolger Klopp nominierte nun fünf Torhüter für seine zwei Kader. Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam) ist vorerst die Nummer eins, zudem sind Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas Istanbul), Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) und Jonas Urbig (Bayern München) dabei.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)