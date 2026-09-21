Dahmens Sonderrolle unter Klopp ist bemerkenswert

Fünf Torhüter nominiert Bundestrainer Jürgen Klopp für die kommenden Länderspiele. Doch nur einer von ihnen darf die gesamte Zeit über dabei sein. Finn Dahmen nimmt unter dem neuen Bundestrainer eine Sonderrolle ein. Und die könnte für den Augsburger plötzlich eine große Chance bedeuten.

Jürgen Klopp legte die Karten gleich zu Beginn auf den Tisch. Marc-André ter Stegen ist unter dem neuen Bundestrainer die Nummer eins – zumindest „für den Moment“, erklärte der 59-Jährige bei der Nominierung-PK. Klopp setzt damit zunächst auf einen erfahrenen Stammtorhüter, dahinter will er den Keepern der neuen Generation die Chance geben, sich zu zeigen.

Und genau dort könnte es interessant werden. Denn während Klopp auf der Torhüterposition gleich mehrere Kandidaten unter die Lupe nimmt, sticht einer aus dem Quintett heraus: Finn Dahmen.

Finn Dahmen darf auf sein A-Länderspiel-Debüt hoffen Finn Dahmen darf auf sein A-Länderspiel-Debüt hoffen © IMAGO/Moritz Müller

Überraschung im DFB-Tor? Dahmen sticht heraus

Am Wochenende gab es für Finn Dahmen allerdings zunächst einen Schreckmoment. Beim Spiel gegen den SV Werder Bremen verletzte sich der Augsburger und trug eine dicke Beule am rechten Unterarm davon. Von seinem bevorstehenden Einsatz beim DFB wird ihn diese Blessur allerdings nicht abhalten. Auf Dahmen wartet eine ganz besondere Chance.

Der Augsburger ist der einzige Keeper, der in beiden Kadern steht und damit die komplette Abstellungsperiode bei der Nationalmannschaft verbringt. Überhaupt gibt es nur drei weitere Profis, die über den gesamten Zeitraum dabei sind: Die lange verletzten Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala und Serge Gnabry sollen dadurch wieder an ihre Topform herangeführt werden.

Bei Dahmen liegen die Gründe anders. Der Augsburger Schlussmann sei „ein hochtalentierter Torwart, den ich auch super gerne einfach mal ein bisschen länger sehen möchte“, begründete Klopp die besondere Rolle Dahmens.

Ein Satz, der aufhorchen lässt. Denn Dahmen bekommt damit besonders viel Zeit, um sich dem neuen Bundestrainer zu präsentieren. Und wer bei dem 28-Jährigen an einen unerfahrenen Herausforderer aus der neuen Torwartgeneration denkt, liegt ohnehin daneben.

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Dahmen überzeugt mit Konstanz

Dahmen befindet sich mit seinen 28 Jahren altersmäßig zwischen ter Stegen (34) und Alexander Nübel (29) auf der einen sowie Noah Atubolu (24) und Jonas Urbig (23) auf der anderen Seite. Vor allem aber bringt der Augsburger bereits reichlich Erfahrung mit.

Mehr als 100 Bundesligaspiele (101) sprechen eine klare Sprache. Dahmen überzeugt dabei vor allem durch seine Konstanz. Er ist nicht nur auf der Linie ein sicherer Rückhalt, sondern weiß auch mit dem Ball am Fuß umzugehen – genau jene Qualitäten, auf die Klopp bei einem Torhüter Wert legt.

In der Saison 2024/25 gelang Dahmen zudem ein besonderes Kunststück. Nachdem er nach einer Verletzungspause und zwischenzeitlichem Bankplatz zur Rückrunde als Stammtorhüter zurückgekehrt war, blieb er anschließend 683 Spielminuten ohne Gegentor. Damit schaffte er es auf Platz sechs der ewigen Bundesliga-Bestenliste – hinter Größen wie Oliver Kahn, Timo Hildebrand und Manuel Neuer.

Eine bemerkenswerte Marke. Und dennoch fliegt Dahmen häufig unter dem Radar.

Dahmen gehört zu einer goldenen Generation

Und das, obwohl Dahmen bereits auf eine lange DFB-Vergangenheit blickt: Seit der U15 durchlief er sämtliche U-Auswahlteams des DFB.

Seinen größten Erfolg im deutschen Trikot feierte er 2021. Gemeinsam mit Spielern wie Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck, David Raum, Ridle Baku, Karim Adeyemi oder Jonathan Burkardt wurde Dahmen U21-Europameister – und das nicht als Ersatzmann, sondern als Stammtorhüter.

Nach einer starken Rückrunde in der Saison 2025/26 durfte sich Dahmen Hoffnungen auf eine Teilnahme an der WM machen, wurde im August 2025 von Julian Nagelsmann erstmals in den A-Kader berufen. Für das Turnier in den USA wurde er vom Ex-Bundestrainer allerdings nicht berücksichtigt.

+45 IMAGO/MIS Klopps DFB-Kader

Feiert Dahmen sein Debüt in der A-Nationalmannschaft?

Nun bietet sich unter Klopp die nächste Chance – und womöglich eine größere als zunächst gedacht. Denn seine Sonderrolle ist bemerkenswert. Dass Dahmen in der neuen Torhüter-Hierarchie plötzlich weit nach vorne rückt, wäre deshalb gar nicht so überraschend. Selbst die Rolle als Nummer zwei hinter ter Stegen erscheint nicht völlig abwegig.

Und vielleicht wartet in den kommenden zwei Wochen sogar das nächste große Kapitel seiner DFB-Laufbahn: die ersten Minuten im Tor der A-Nationalmannschaft.

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