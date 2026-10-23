Paris Brunner zeigt erneut, warum er als großes Offensiv-Talent gilt. Nach dem 3:0-Sieg seiner AS Monaco findet ein Ex-Bundesligaspieler lobende Worte für den 20-Jährigen - und sieht ihn als künftigen A-Nationalspieler.

Beim 3:0-Sieg der AS Monaco über den SC Freiburg brachte Paris Brunner nicht nur die Zuschauer zum Staunen. „Ich weiß nicht, was er im Sommerurlaub gegessen hat“, scherzte Monaco-Torhüter Lukas Hradecky am SPORT1-Mikrofon über den Auftritt seines jungen Teamkollegen.

Der langjährige Bundesligaspieler zeigte sich beeindruckt von der Leistung des 20-Jährigen, der im Conference-League-Spiel gegen die Freiburger am Donnerstagabend für Aufsehen gesorgt hatte.

Paris Brunner bejubelt seinen Treffer zur 1:0-Führung gegen den SC Freiburg Paris Brunner bejubelt seinen Treffer zur 1:0-Führung gegen den SC Freiburg © IMAGO/PsnewZ

Brunners Solo-Tor zur 1:0-Führung (45.+2) war ein sehenswerter Geniestreich. Der U21-Nationalspieler überlupfte Freiburgs Innenverteidiger Max Rosenfelder, ließ diesen im Sprint hinter sich und schloss im Duell mit SC-Torhüter Mio Backhaus abgeklärt zur 1:0-Führung ab.

Erneut untermauerte Brunner sein Talent, der Mittelstürmer wusste die internationale Bühne der Conference League zu nutzen. „Heute wollte er sicherlich gegen eine deutsche Mannschaft zeigen, was er kann“, erklärte Hradecky und freute sich für seinen Teamkollegen. Dass sich dessen Begabung zunehmend materialisiert, sei auch das Ergebnis harter Arbeit: „Er arbeitet und kämpft gegen die Großen – und ist ziemlich knackig da oben.“

Brunner hat „diesen gewissen X-Faktor“

Hradecky bekomme regelmäßig im Training zu spüren, dass Brunner über enormes Talent verfügt. „Er macht seine Tore, im Training bin ich kein guter Torwart“, erzählte der Ex-Leverkusener mit einem Augenzwinkern. Der 20-Jährige habe „diesen gewissen X-Faktor“.

Ob Brunner irgendwann auch ein Kandidat für die deutsche A-Nationalmannschaft sei? „Wenn er so weitermacht, sicherlich“, sagte Hradecky entschieden.

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Dass der junge Angreifer bei Jürgen Klopp tatsächlich auf dem Zettel steht, bestätigt der Bundestrainer zuletzt selbst. Das verwundert auch nicht: In Monaco erlebt Brunner derzeit einen Höhenflug, in der frühen Phase der Saison stehen bereits acht Treffer aus neun Spielen auf seinem Konto.

Zu einer Kampfansage in Richtung A-Nationalmannschaft ließ sich Brunner aber nicht hinreißen. „Ich versuche, das zu tun, was ich am besten kann – und zwar Tore schießen“, erklärte der Angreifer am Donnerstag bei RTL.

Schon bei seinem Debüt für die U21-Nationalmannschaft zeigte Brunner zuletzt, dass er auch im DFB-Trikot scoren kann: Beim 4:0-Erfolg gegen Lettland schnürte er direkt einen Doppelpack.

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