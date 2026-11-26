Ein DFB-Juwel, das jetzt in aller Munde ist

Ein DFB-Juwel, das jetzt in aller Munde ist

3:56 Ein DFB-Juwel, das jetzt in aller Munde ist

In der Schlussphase von Freiburgs dramatischem Sieg gegen Twente Enschede in der Conference League kochen die Emotionen über. Maximilian Eggestein ist irritiert vom Verhalten der Niederländer. Experte Lothar Matthäus amüsiert sich.

Was ein Ende beim dramatischen 2:1-Heimsieg des SC Freiburg in der Conference League gegen Twente Enschede! Dank des späten Treffers von Jan-Niklas Beste in der Nachspielzeit (90. +3) fuhren die Breisgauer ihren dritten Sieg in der Ligaphase ein. Die Emotionen kochten kurz vor Spielende über.

Der eingewechselte Derry Scherhant wurde in der 89. Minute während eines Dribblings von Bart van Rooij zu Fall gebracht, sodass Schiedsrichter Manfredas Lukjanciukas einen Strafstoß pfiff. Daraufhin wurde es doppelt hitzig: Zunächst konnten die Gäste es nicht verstehen, wie der Unparteiische auf Foulelfmeter entscheiden konnte.

Am Ende der Partie zwischen Freiburg und Twente kochen die Emotionen über Am Ende der Partie zwischen Freiburg und Twente kochen die Emotionen über © IMAGO/STEINSIEK.CH

Packende Schlussphase – Ekstase in Freiburg

Anschließend rannte Twentes Lucas Vennegoor of Hesselink zum Elfmeterpunkt und trat auf diesem herum – wohl um ihn kaputtzumachen. Dies bemerkten einige Freiburger um Lucas Höler und Maximilian Eggestein. Das Duo rannte in Richtung Elfmeterpunkt und stieß den 20-jährigen Vennegoor of Hesselink weg. Daraufhin entstand eine Rudelbildung.

Tatsächlich verschoss dann Matthias Ginter den Foulelfmeter, doch über Umwege landete der Ball vor den Füßen von Beste, der zum 2:1-Endstand einschob. Die Freiburger Freude kannte keine Grenzen mehr und alle SCF-Beteiligten rannten zum Torschützen zur Eckfahne und bejubelten den Siegtreffer.

Eggestein: „Weiß gar nicht, worüber sich Twente beschwert“

Nach der Partie wurde Eggestein bei RTL auf die Tumulte vor dem Elfmeter angesprochen, woraufhin er irritiert sagte: „Ich weiß gar nicht, worüber sich Twente beschwert, muss ich ehrlich sagen. Als Elfmeter gepfiffen wurde, geht der eine direkt hin und tritt den Elfmeterpunkt kaputt und dann ist es doch normal, dass wir dorthin laufen.“

Er führte weiter aus: „Dann fangen noch irgendwelche 18-Jährigen an, auf cool zu machen … Muss ich sagen, das ist dann zu viel.“ Welchen Spieler er genau damit meinte, verriet Eggestein nicht.

DEINE MEINUNG

Dieses Statement amüsierte Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus. „Wenn die 18-Jährigen auf cool machen, das kennen wir alle …“, sagte Papendick lachend.

Matthäus erwiderte mit einem Schmunzeln: „Vor allem bereiten sich die Freiburger Spieler auf das Geburtsjahr des Gegenspielers vor.“