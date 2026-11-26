Derry Scherhant blüht im Trikot des SC Freiburg und der deutschen Nationalmannschaft auf. Der Flügelspieler hat sich im DFB-Team von Jürgen Klopp festgespielt und spricht im SPORT1-Interview unter anderem über seine Kritiker und die Genugtuung, die er nun verspürt.

Derry Scherhant vom SC Freiburg zählt zu den Shootingstars der deutschen Nationalmannschaft und ist einer der großen Gewinner der ersten beiden Länderspielphasen unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. Vergoldet wurde sein DFB-Start mit dem ersten Länderspieltor gegen die Niederlande (5:0) in seiner Heimatstadt Berlin.

Im SPORT1-Interview vor dem Conference-League-Duell mit Twente Enschede heute Abend blickt der 24-Jährige auf den emotionalen Abend und ein persönliches Gespräch mit Klopp zurück. Darüber hinaus geht er auf die Zweifler während seiner Jugendzeit ein, spricht über seinen Wechsel von seinem Jugendklub Hertha BSC nach Freiburg und äußert sich zum engen Kampf an der Bundesligaspitze.

Derry Scherhant ist einer der Senkrechtstarter der Saison Derry Scherhant ist einer der Senkrechtstarter der Saison © IMAGO / STEINSIEK.CH

SPORT1: Herr Scherhant, hinter Ihnen liegen aufregende Wochen. Jetzt mal ganz ehrlich: Wenn Ihnen im Sommer jemand gesagt hätte, wie dieses zweite Halbjahr 2026 verlaufen würde, was hätten Sie ihm geantwortet?

Derry Scherhant: Tja, ich hätte gesagt: „Nehme ich sehr gerne so hin. Unglaublich!“ (lacht) Nein, natürlich hatte ich meine Ziele schon vor der Saison ein bisschen gesteckt. Dass es so gut läuft, ist aber natürlich außergewöhnlich. Das freut mich sehr. Ja, unfassbar, aber es freut mich.

DEINE MEINUNG

SPORT1: Zum Thema Nationalmannschaft: Wie real ist das alles für Sie schon?

Scherhant: Im Fußball geht immer alles sehr schnell. Ein Spiel ist vorbei und schon geht es direkt weiter. Von daher: Man bekommt es einerseits schon mit und ich habe es inzwischen auch langsam realisiert. Aber ich glaube, man braucht danach immer noch ein paar Momente für sich, um das alles sacken zu lassen.

DFB-Team? „Das ist etwas Besonderes“

SPORT1: Was haben Sie aus Ihren ersten DFB-Auftritten mitgenommen?

Scherhant: Es war eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung und auch sehr lehrreich. Ich durfte viel mitnehmen, auch viele positionsspezifische Dinge, die mir allgemein weiterhelfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit so einem Team, mit diesen Einzelspielern zusammenzuspielen. Das ist etwas Besonderes.

SPORT1: Haben Sie ein persönliches Andenken an Ihr DFB-Debüt, das jetzt einen Ehrenplatz bekommen wird?

Scherhant: Ja, mein Trikot habe ich mir natürlich mitgenommen – vom ersten Einsatz und vom ersten Tor gegen die Niederlande im Olympiastadion. Beide werden aufgehängt und bekommen einen super Platz. Ansonsten habe ich mir auch die Spielerakkreditierung von diesem Spiel aufgehoben, mit der man ins Stadion läuft. So hat man einfach etwas, worauf man zurückblicken und woran man sich erinnern kann.

Bundestrainer Klopp nahm Scherhant die Nervosität

SPORT1: Gab es nach diesen beiden Länderspielerfahrungen noch ein Analysegespräch mit Jürgen Klopp? Wie war überhaupt das Training unter ihm?

Scherhant: Sehr speziell. Ein Trainer, den ich aus meiner Kindheit als BVB-Coach aus dem Fernsehen kannte, mit dem man aufgewachsen ist, der unheimlich viel im Fußball erreicht hat und weltweit bekannt ist. Unter ihm kann man sehr viel lernen, auch von seinem ganzen Staff. Auch die Co-Trainer pushen einen sehr und man merkt, dass sie alle sehr viel Erfahrung haben.

SPORT1: Gab es auch einen persönlichen Tipp oder ein Gespräch mit Kloppo, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Scherhant: Vor meinem Debüt hat er mir gesagt, dass ich mir keine Gedanken machen soll – auch noch einmal direkt vor dem Anpfiff. Ich bräuchte keine Angst zu haben. Es ist ein Spiel, ich soll rausgehen und spielen wie in jedem anderen Spiel auch. Und das habe ich auch getan.

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Widerstände sind für DFB-Shootingstar ein Antrieb

SPORT1: Nach dem Spiel gegen die Niederlande und Ihrem ersten Tor im DFB-Trikot haben Sie einen bemerkenswerten Satz gesagt: Den Sprung in den Profifußball hätten Ihnen nicht viele zugetraut. Wie viel Genugtuung ist jetzt dabei, es all diesen Kritikern gezeigt zu haben?

Scherhant: Die schwingt mit, klar. Gerade in Berlin, wo das Spiel stattfand, gab es in meiner Jugendzeit sehr viele Leute, die nicht an mich geglaubt haben.

SPORT1: Wie gehen Sie um mit solchen Widerständen? Ziehen Sie daraus Motivation?

Scherhant: Klar sind solche Dinge ein Antrieb, die helfen, einem nochmal einen Push zu geben, noch härter zu arbeiten, um den Leuten zu beweisen, dass sie falsch lagen. Trotzdem sage ich auch: In erster Linie schaue ich jetzt nach vorne und versuche, die nächsten Ziele anzuvisieren.

Scherhant: Das war mein emotionalster Moment

SPORT1: Wer oder was hat Ihnen gerade in schwierigen Phasen geholfen, den Optimismus nicht zu verlieren und immer dranzubleiben?

Scherhant: Als ich noch relativ jung war, war ich schon sehr klar im Kopf. Ich hatte nur dieses eine Ziel vor Augen: Profifußball. Es gab wirklich nichts anderes für mich. Darauf hatte ich meinen Fokus immer sehr, sehr, sehr stark gerichtet. Wenn mir andere Leute dann gesagt haben, dass es nicht reicht oder dass ich nicht gut genug dafür wäre, war meine Reaktion eher: „Okay, dir zeige ich es!“

SPORT1: Gab es für Sie einen entscheidenden Moment, in dem Sie festgestellt haben: Jetzt kann ich es packen, jetzt werde ich es packen?

Scherhant: Der emotionalste Moment für mich war auf jeden Fall mein erstes Tor im Olympiastadion im Profifußball für Hertha BSC. Genau in diesem Stadion, auch bei einem Abendspiel. Es gibt schon sehr viele Parallelen zum ersten Tor für die Nationalmannschaft. Es war ein sehr emotionaler Moment für mich, bei dem ich gemerkt habe, dass das alles gar nicht so weit weg liegt und dass ich da auch mithalten kann.

Scherhant gelingt Durchbruch in der vergangenen Saison

SPORT1: Seit knapp eineinhalb Jahren spielen Sie nun im Breisgau. Welche Rolle spielt der SC Freiburg auf Ihrem Weg zum Nationalspieler?

Scherhant: Eine große. Die ganzen Videoanalysen, die wir hier gemacht haben, und auch die Individualanalysen haben mir sehr dabei geholfen, den Fußball allgemein noch besser zu verstehen. Zu verstehen, was genau auf meiner Position verlangt wird und wie ich das Maximum herausholen kann. Ich bin sehr dankbar für das, was ich hier lernen darf. Natürlich unterscheidet sich die Spielweise ein bisschen von der in der Nationalmannschaft. Aber die ganzen Prinzipien und Werte, die hier in Freiburg vermittelt werden, sind auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.

Derry Scherhant (l.) und Philipp Treu spielen in der Nationalmannschaft und beim SC Freiburg zusammen Derry Scherhant (l.) und Philipp Treu spielen in der Nationalmannschaft und beim SC Freiburg zusammen © IMAGO/STEINSIEK.CH

SPORT1: Der ganz große Durchbruch folgte nun im ausklingenden Jahr. Haben Sie in diesem Jahr vielleicht nochmal mehr investiert als vielleicht in den vorherigen Jahren?

Scherhant: Ja, absolut. Ich habe versucht, die Vorbereitung bestmöglich für mich zu nutzen. Ich wollte in einem bestmöglichen Zustand in unsere Vorbereitung kommen. Dafür habe ich auch in meiner freien Zeit noch einmal investiert und alles dafür getan, die von mir definierten Ziele zu erreichen. Ich habe zum Beispiel mehr Zeit in meinen Personal Trainer investiert. Dafür habe ich weniger Urlaub gemacht und noch ein paar Dinge angepasst, um auf das nächste Level zu kommen.

SPORT1: Stichwort Anpassung: Wenn man aus der Großstadt Berlin ins vergleichsweise beschauliche Freiburg kommt – wie schwer fällt einem der Wechsel von der Metropole ins Breisgau?

Scherhant: Das war am Anfang tatsächlich nicht ganz so leicht. Das ganze Drumherum ist hier natürlich ganz anders, das war schon eine Umstellung. Letztendlich verbringe ich aber die meiste Zeit in der Mannschaft und die hat mich super aufgenommen. Von daher habe ich mich trotzdem seit Tag eins wohlgefühlt. Es war eine echt gute Stimmung. Mir wurde da von der Mannschaft viel gegeben, das nicht selbstverständlich ist.

Freiburg macht Jagd auf Bayern und den BVB

SPORT1: In der Tabelle ist Freiburg momentan Dritter und holt seine Punkte konstant. Wie gefällt Ihnen die Rolle, mit Freiburg ein bisschen Druck auf Bayern und Dortmund auszuüben?

Scherhant: Ja, die Saison verläuft gut für uns. Aber was Freiburg so stark macht und was uns auch so weit gebracht hat, ist, dass wir das richtig einzuordnen wissen. Wir schauen einfach von Spiel zu Spiel, ohne jetzt zu hochzugreifen, sondern konzentrieren uns auf das, was als Nächstes kommt. Dabei sollten wir bleiben.

SPORT1: Merkt man im Vergleich zur vergangenen Saison noch einmal einen mannschaftlichen Entwicklungsschritt in diesem Jahr? Und wenn ja, woran würden Sie das festmachen?

Scherhant: Es gibt in manchen Punkten auf dem Platz ein gewisses Selbstverständnis, das wir vielleicht letztes Jahr noch nicht hatten. Wir bleiben geduldig, verfallen nicht in Panik, wenn wir in einem Spiel wie gegen Elversberg gegen einen tief stehenden Gegner spielen und nicht viele Torchancen oder offensive Möglichkeiten haben. Wir wissen dann einfach: Wenn wir defensiv stabil stehen, bekommen wir unsere Chancen offensiv. Und wir brauchen nicht viele Chancen, um ein Tor zu schießen.

SPORT1: Haben Sie eigentlich ein spielerisches Vorbild?

Scherhant: Ich hatte als Kind viele Vorbilder. Neymar war ein großes Vorbild von mir, Memphis Depay ebenfalls ein sehr, sehr großes Vorbild. Marcus Rashford auch. Ich habe auch immer wieder geschaut, wo man sich etwas abschauen kann. Ich habe mir Highlight-Videos von den Spielern angeschaut und immer versucht, das irgendwie in mein eigenes Spiel einzubringen oder mir Tricks abzuschauen und diese selbst auf dem Platz zu üben.

SPORT1: Sind Sie abergläubisch?

Scherhant: Schon, würde ich sagen. Ich habe meine Abläufe vor dem Spiel oder manche Dinge, die ich vor dem Spiel immer gleich mache und die dann auch so sein müssen. Wie ich meine Tapes mache, wie mein Ablauf vor dem Spiel ist und wie ich meine Zeit vor dem Spiel investiere. Da gibt es einige Sachen, die immer gleich sein müssen, und daran halte ich fest.

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