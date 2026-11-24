Ivan Perisic stellt Champions-League-Rekord auf
Ivan Perisic kann es immer noch! Der ehemalige Bundesliga-Profi schockt in der Champions League Real Madrid und schreibt in doppelter Hinsicht Geschichte.
Die Pfiffe der spanischen Fans brachten Ivan Perisic nicht aus der Ruhe. Mit all seiner Routine verwandelte der Kroate bei der 1:5-Niederlage bei Real Madrid den Elfmeter zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung für die PSV Eindhoven (32.).
Der Ball schlug im rechten Eck ein, Real-Torhüter Thibaut Courtois hatte sich für die andere Seite entschieden und war machtlos. Und nebenbei schrieb der frühere Bundesliga-Profi Perisic, der einst für den FC Bayern, Wolfsburg und den BVB auflief, auch noch in doppelter Hinsicht Champions-League-Geschichte.
Mit seinen mittlerweile 37 Jahren und 295 Tagen ist Perisic laut Opta-Daten der älteste Spieler, der in der Königsklasse einen Elfmeter verwandelt hat. Zugleich ist er auch der älteste Spieler, der in der Champions League gegen Real Madrid ein Tor erzielt hat.
Nach der Pause drehte Real Madrid auf und entschied die Partie durch Treffer von Kylian Mbappé (64, 84.), Fede Valverde (50.), Jude Bellingham (60.) und Vinícius Júnior (87.) klar und deutlich zu seinen Gunsten.
Perisic ist Leistungsträger bei der PSV Eindhoven
Perisic spielt seit 2024 für den niederländischen Topklub. Nachdem er eigentlich seine Karriere bei seinem Jugendklub Hajduk Split ausklingen lassen wollte, stürzte er sich nochmals in ein neues Abenteuer.
Im Team von Trainer Peter Bosz ist Perisic ein Führungsspieler und Leistungsträger, beim Gastspiel im Bernabéu führte er seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld.
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In der Eredivisie hat Perisic in dieser Saison in elf Spielen drei Tore erzielt. In der Champions League war es in dieser Spielzeit sein erster Treffer.