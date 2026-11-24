Ethan Nwaneri bekommt beim BVB aktuell kaum Einsätze. TV-Experte und Ex-Borusse Mats Hummels äußert seine Bedenken - und prognostiziert dessen zukünftige Rolle unter Nico Kovac.

Beim Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal (ab 21 Uhr im LIVETICKER) ist Youngster Ethan Nwaneri mit Borussia Dortmund zu seinem Jugend- und Heimatverein zurückgekehrt. Bisher spielte der Neuzugang beim BVB nur noch eine Nebenrolle. Geht es nach Mats Hummels, wird dies auch weiterhin so bleiben.

„Ich glaube nicht, dass wir die Riesenrolle in Dortmund in diesem Jahr von ihm sehen werden“, sagte der TV-Experte vor Anpfiff bei Prime Video. Seiner Meinung nach wird Nwaneri „über den Großteil der Saison“ weiterhin eine Randfigur abgeben.

Ethan Nwaneri am Dienstag in London Ethan Nwaneri am Dienstag in London © IMAGO/APL

Die Borussen hatten den erst 19-Jährigen als Reaktion auf den verletzungsbedingten Ausfall von Giannis Konstantelias am Deadline Day per einjähriger Leihe verpflichtet und ihn als einen technisch versierten Offensivspieler vorgestellt. Auch Hummels sieht die Anlagen Nwaneris und „eine Vision, wie er kicken kann“, äußerte jedoch auch seine Bedenken.

Hummels: „Er zockt halt ein bisschen“

Folglich versteht der Weltmeister von 2014, „warum es sowohl bei Arsenal noch nicht gereicht hat als auch beim BVB“. Beim Neuzugang seines Ex-Klubs falle ihm „ein Wort wie Dringlichkeit“ ein: „Er zockt halt ein bisschen, aber es fehlt der allerletzte Punch, was verändern zu wollen, was bewirken zu wollen auf dem Platz.“

Seit Leihbeginn im September dieses Jahres absolvierte Nwaneri 13 Pflichtspiele für den BVB – nur viermal stand er in der Startelf. Ein Tor gelang ihm dabei nicht, lediglich eine Vorlage beim Bundesliga-Sieg bei der TSG Hoffenheim (3:2). Bei Arsenal hat er noch einen Vertrag bis 2030.

„Er ist ein guter Kicker. Man muss auch sagen, er ist erst in ein anderes Land gekommen, geben wir ihm ein bisschen Zeit“, sagte Hummels abschließend.