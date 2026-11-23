So gut verstehen sich Silva und Guirassy wirklich

So gut verstehen sich Silva und Guirassy wirklich

1:13 So gut verstehen sich Silva und Guirassy wirklich

Der BVB kann gegen den FC Arsenal wieder auf seinen Topstürmer bauen. Auch ein weiterer Dortmund-Spieler gehört wieder zum Aufgebot.

Borussia Dortmund kann vor dem Topspiel in der Champions League beim FC Arsenal wieder auf seinen Stürmerstar Serhou Guirassy bauen. Der Nationalspieler aus Guinea nahm wie auch der zuletzt ebenfalls angeschlagene Carney Chukwuemeka am Abschlusstraining des BVB vor dem Spiel am Dienstag (21 Uhr) teil.

Beide sollen zum Reisetrupp der Schwarz-Gelben gehören, der in Kürze nach London aufbricht. Neue Ausfälle gibt es derweil keine.

Guirassy verpasste zwei Spiele

Guirassy hatte sich Anfang November in der Champions League gegen Betis Sevilla (2:1) eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Zuletzt hatte er die Partien gegen die SV Elversberg (2:1) und gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) verpasst.

Dortmund belegt vor dem fünften Spieltag der Champions League den 12. Tabellenplatz. Vorjahresfinalist Arsenal ist Dritter, hat aber nur einen Punkt mehr auf dem Konto.