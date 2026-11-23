Der Starspieler fehlt wegen Problemen am rechten Knöchel. Ein längerer Ausfall droht jedoch nicht.

Trainer Hansi Flick und der FC Barcelona müssen in ihrem Champions-League-Spiel bei Sabah FK auf Starspieler Lamine Yamal verzichten. Wie die Katalanen am Montag bekannt gaben, werde der 19-Jährige wegen „Problemen am rechten Knöchel“ für die Partie am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) in Baku ausfallen.

Gleichzeitig gab Barca jedoch Entwarnung. Es handle sich bei Yamal lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme, für das Ligaspiel am kommenden Sonntag bei Deportivo A Coruna soll der Flügelstürmer bereits wieder zur Verfügung stehen. Flicks Mannschaft hat in der Königsklasse nach vier Spielen neun Punkte auf dem Konto.