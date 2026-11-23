Selbst Flick kann es kaum glauben

Der FC Barcelona schont Lamine Yamal in der Champions League. Am Sonntag soll der Offensivspieler wieder zur Verfügung stehen.

Der FC Barcelona muss in der Champions League auf Lamine Yamal verzichten. Der Offensivspieler reist wegen leichter Beschwerden im rechten Sprunggelenk nicht zum Auswärtsspiel bei Sabah nach Aserbaidschan. Gegen Deportivo soll er am kommenden Sonntag wieder zur Verfügung stehen.

Das teilt der FC Barcelona zu Lamine Yamal mit

Die Partie gegen Sabah findet am Mittwoch in Baku statt. Barcelona gab die Pause für Yamal am Montag bekannt. Der Klub teilte mit: „Der Spieler der ersten Mannschaft Lamine Yamal hat leichte Beschwerden im rechten Sprunggelenk. Vorsichtshalber fällt er für das Spiel gegen Sabah aus und wird für das Spiel am kommenden Sonntag gegen Deportivo zur Verfügung stehen.“

Der FC Barcelona muss vorerst auf Lamine Yamal verzichten Der FC Barcelona muss vorerst auf Lamine Yamal verzichten © IMAGO/ZUMA Press Wire

Bereits beim Aufwärmen vor dem 3:2 gegen Villarreal hatte Yamal die Übungen unterbrochen und sich mehrere Minuten von einem Physiotherapeuten behandeln lassen.

Anschließend zog er seine Schuhe wieder an und spielte die gesamten 90 Minuten. Dabei bereitete er ein Tor vor und gehörte zu den aktivsten Barça-Spielern.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.