Der FC Arsenal muss in der Champions League gegen den BVB ohne Stammtorhüter David Raya auskommen.

Der FC Arsenal muss im Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund auf Stammkeeper David Raya verzichten. Es sehe nicht „allzu ernst“ aus, aber „er ist nicht fit für morgen“, sagte Teammanager Mikel Arteta im Vorfeld der Partie am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER).

Raya hatte bereits im Training am Montagmittag gefehlt. Der Torhüter hatte am vergangenen Samstag in der 70. Minute bei Newcastle United (2:2) nach einem Zusammenprall aufgrund von Schulterproblemen das Feld verlassen müssen, für ihn war Kepa Arrizabalaga eingewechselt worden. Genauere Untersuchungen sollen am Dienstag stattfinden, eine Operation sei laut Arteta aber nicht notwendig.

Arsenal-Torhüter David Raya verletzte sich gegen Newcastle Arsenal-Torhüter David Raya verletzte sich gegen Newcastle © IMAGO/Shutterstock

Arteta lässt Torwartfrage gegen den BVB offen

Ob Kepa oder Illan Meslier gegen Dortmund das Tor des englischen Meisters hüten wird, ließ Arteta offen. „Wir prüfen jede Situation stets sorgfältig, um die richtige Entscheidung zu treffen, und es ist ganz klar, wie wir vorgehen werden“, sagte der 44-Jährige.

Unabhängig vom Ausfall seiner Nummer eins erwartet Arteta eine schwierige Aufgabe gegen den Tabellenführer der Bundesliga. Er sei „sehr beeindruckt“ von Dortmund, sagte der Spanier: „Man sieht ja ihre bisherigen Ergebnisse, wo sie in der Bundesliga stehen und wo sie in der Champions League stehen – wie sie spielen und wie sie die Spiele dominieren.“

Arsenal (10) hat nach vier Spieltagen in der Königsklasse auf Rang drei nur einen Zähler Vorsprung vor dem Tabellenzwölften Dortmund (9). „Wir wissen, dass wir gegen einen Top-Gegner spielen und wir sind bereit dafür“, betonte Arteta.