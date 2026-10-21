Manchester United blamiert sich in der Champions League. Die Red Devils gehen am Comer See unter - sind seit sieben Pflichtspielen sieglos.

Manchester United ist bei Leipzig-Schreck Como 1907 noch tiefer in die Krise geschlittert. Der englische Traditionsklub kam am Mittwoch im Champions-League-Duell beim Überraschungsteam aus Italien mit 1:4 (0:1) unter die Räder. United ist damit seit sieben Pflichtspielen in Serie ohne Sieg.

Der argentinische Vizeweltmeister Nico Paz (2./57.), Tassos Douvikas (49.) und Jacobo Ramón (76.) trafen für das Team vom Comer See, das zum Auftakt bereits RB Leipzig mit 4:1 geschlagen hatte. Für United war das Tor von Ex-Bayern-Profi Joshua Zirkzee (90.+1) zu wenig.

United-Kapitän Bruno Fernandes ist nach der Blamage ratlos United-Kapitän Bruno Fernandes ist nach der Blamage ratlos © AFP/SID/PIERO CRUCIATTI

United fängt sich nächste Niederlage ein

Mit sechs Punkten stehen die von Cesc Fàbregas trainierten Lombarden, bei denen Ex-Herthaner Marc-Oliver Kempf in der Innenverteidigung spielt, nach drei Spieltagen in der Ligaphase gut da. Die Red Devils geraten nach der zweiten Pleite in der dritten Partie dagegen unter Druck.

Leroy Sané und Ilkay Gündogan feierten mit Galatasaray Istanbul derweil den ersten Saisonsieg in der Königsklasse. Bei OSC Lille gewann der türkische Meister mit 4:2 (2:2). Sané kam in der 76. Minute von der Bank, Gündogan wurde neun Minuten später eingewechselt. Nächster Gegner von „Gala“ ist am 3. November der VfB Stuttgart.