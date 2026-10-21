Neuer zieht mit Müller und Messi gleich

"Urbig wird Neuers Nachfolger - auch in der Nationalelf"

Bayern-Kapitän Manuel Neuer bestreitet gegen Arsenal sein 163. Spiel in der Königsklasse. Den internationalen Rekordhalter wird er wohl nicht mehr erreichen.

Manuel Neuer hat seiner langen Reihe an Rekorden eine weitere Bestmarke hinzugefügt. Der Kapitän des FC Bayern lief am Mittwochabend beim Kracher gegen den FC Arsenal zum 163. Mal in der Champions League auf. Damit stellte der 40-Jährige den deutschen Rekord der Münchner Klub-Ikone Thomas Müller ein.

Die Bestmarke sei „schön natürlich“, sagte Neuer bei DAZN, „aber das Wichtigste ist heute, dass wir dieses Spiel gegen Arsenal haben. Das ist jetzt der stärkste Gegner, den wir hier zu Hause spielen. Sie gehören zum Favoritenkreis.“

Manuel Neuer zieht mit Thomas Müller und Lionel Messi gleich Manuel Neuer zieht mit Thomas Müller und Lionel Messi gleich © IMAGO/Kirchner-Media

Cristiano Ronaldo thront an der Spitze

Dritter hinter den beiden langjährigen Bayern-Profis ist ebenfalls ein früherer Münchner und Weltmeister von 2014: Toni Kroos bestritt die meisten seiner 151 Partien in der Königsklasse allerdings für Real Madrid.

Vom internationalen Rekordhalter trennt das Trio ein gutes Stück: Der große Portugiese Cristiano Ronaldo bestritt 183 Champions-League-Spiele für Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin.

Zweiter in der Liste ist Spaniens Torwartlegende Iker Casillas mit 177 Einsätzen für Real und den FC Porto. Neuer, der auch für Schalke 04 in der Königsklasse auflief, liegt nun gleichauf mit Müller und Argentiniens Idol Lionel Messi (FC Barcelona und Paris Saint-Germain) auf Platz drei.