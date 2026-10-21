Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Arsenal. Etwas überraschend sitzt Luis Díaz zunächst nur auf der Bank. FCB-Coach Vincent Kompany erklärt diese Maßnahme.

Der FC Bayern trifft am 3. Spieltag der Ligaphase in der Champions League auf den englischen Meister FC Arsenal. Etwas überraschend verzichtet Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany in seiner Startelf auf Flügelspieler Luis Díaz, der zunächst einmal nur auf der Ersatzbank Platz nimmt.

Wenige Minuten vor Anpfiff erklärte Kompany, weshalb er den Kolumbianer aus der Startelf genommen hat: „Wir sind in einer Phase mit vielen Spielen und wenig Erholungszeit. Und dann passiert das manchmal, dass etwas von einem Spiel noch ein bisschen Einfluss auf das andere hat“, erklärte der Belgier bei DAZN.

Luis Díaz fehlt in der Bayern-Startelf gegen Arsenal Luis Díaz fehlt in der Bayern-Startelf gegen Arsenal © IMAGO/DeFodi Images

Beim 6:1-Sieg in der Bundesliga gegen RB Leipzig hatte Díaz einen Dreierpack geschnürt. In der Schlussphase hatte der Offensivspieler aber mit körperlichen Problemen zu kämpfen.

FC Bayern machte sich Sorgen um Díaz

„Er sollte eigentlich raus gegen Leipzig. Wir haben ein bisschen Angst gehabt, dass etwas passiert ist. Dann haben wir eigentlich Glück gehabt, dass er Dienstag dabei sein konnte. Er hat nicht 100 Prozent trainiert“, verriet Kompany.

Deshalb wolle der FC Bayern kein Risiko eingehen. Díaz selbst hätte liebend gerne von Beginn an gespielt. „Heute morgen hat er gesagt: ‚Coach, ich will dabei sein, ich möchte gerne spielen.‘ Das ist für uns eine gute Sache, dass er dabei ist, auf der Bank. Er kann eine Rolle spielen, er wird wahrscheinlich eine Rolle spielen, wenn er sich heute beim Aufwärmen gut fühlt. Wir sind eigentlich glücklich, dass er heute überhaupt dabei ist. Das passiert manchmal.“

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Gegen Arsenal bilden Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Harry Kane die Offensive der Münchner. Michael Olise fehlt gesperrt, im Mittelfeldzentrum ersetzt Tom Bischof Joshua Kimmich. Der DFB-Kapitän verpasst den Champions-League-Kracher gegen Arsenal aufgrund eines Trauerfalls im engsten Familienkreis.