Der Ex-Schalker Joy-Lance Mickels will mit Außenseiter Sabah FK Favorit Borussia Dortmund ärgern. Fast wäre der Wandervogel aus Siegburg Feuerwehrmann geworden.

Joy-Lance Mickels kann es manchmal selbst kaum glauben. Vor ein paar Jahren noch wäre der in Siegburg geborene Stürmer fast bei der Feuerwehr gelandet, jetzt spielt er in der Champions League gegen Borussia Dortmund.

„Ich muss mich manchmal selber zwicken, schließlich spiele ich in einem kleinen Land wie Aserbaidschan“, sagt der 32-Jährige vom FK Sabah vor dem Duell am Dienstag (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) in Baku.

Joy-Lance Mickels trifft mit dem FK Sabah auf Borussia Dortmund Joy-Lance Mickels trifft mit dem FK Sabah auf Borussia Dortmund © IMAGO/Ball Raw Images

Mickels, aufgewachsen in Schwalmtal am Niederrhein und ausgebildet bei Borussia Mönchengladbach, ist eher ein Spätstarter. Weder in Gladbach noch bei Schalke 04 schaffte er den Durchbruch, auch nicht in Aachen oder Jena.

Als Wacker Nordhausen 2019 Insolvenz anmeldete, kam sogar Plan B ins Spiel. „Ich dachte: Feuerwehrmann würde mich interessieren. Mir liegt viel daran, Menschen glücklich zu machen“, verriet Mickels im „ntv-Sport-Podcast“.

BVB-Gegner Sabah holt das Double

Doch es kam anders. Seit 2021 spielt Mickels in Aserbaidschan – auch wenn er dort zunächst schnell wieder weg wollte. Vor dem ersten Training habe er „vor unserem Stadion Kühe über die Straße laufen sehen und gedacht: Wo bin ich hier gelandet?“

Inzwischen aber habe er sich in die Hauptstadt Baku geradezu verliebt. Und natürlich auch in seinen Klub Sabah.

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Kein Wunder: Mit dem aus Masazir stammenden Verein holte er zuletzt das Double, wurde Torschützenkönig der Liga und Nationalspieler Ruandas – letzteres gemeinsam mit Zwillingsbruder Joy-Slayd und dem jüngeren Bruder Leroy-Jacques.

Zum Auftakt der Champions League traf er dann auch noch zum 2:0-Endstand gegen den tschechischen Meister Slavia Prag.

Mickels träumt von der Bundesliga

Von einem ähnlichen Abend träumt Mickels auch gegen Dortmund. Bei einem Tor würde er wieder seinen Cristiano-Ronaldo-Jubel auspacken. „Ich versuche, ein gutes Spiel zu machen. Ich weiß auch, dass Borussia Dortmund sehr stark ist. Das sind alles Gegner, die ich sonst nur auf dem iPad sehe. Ich kann es kaum erwarten“, sagt Mickels.

Ein Traum wird für Mickels aber auch nach dem BVB-Spiel noch unerfüllt bleiben. Einmal in der Bundesliga auflaufen würde er schon noch gerne, am liebsten für die andere Borussia aus Mönchengladbach.

„Ich bin immer noch Fan“, sagte er im Podcast von ntv: „Es ist immer schön, nach Hause zu kommen. Die Borussia könnte einen Spieler wie mich brauchen. Da wäre wirklich ein Traum.“

Noch aber klingt Champions League für Joy-Lance Mickels dann doch etwas attraktiver als Abstiegskampf.