Nach Bayern-Klatsche: Mourinho will RB nicht unterschätzen

Am vergangenen Wochenende hatten die Leiziger ein 1:6-Debakel in München erlebt, der Portugiese mahnt dennoch zur Vorsicht.

José Mourinho will RB Leipzig trotz der jüngsten Klatsche in der Bundesliga vor dem Champions-League-Duell mit Real Madrid nicht unterschätzen. „Sie sind nicht das Team, das gegen Bayern verloren hat“, sagte der portugiesische Startrainer am Dienstag mit Blick auf das 1:6-Debakel der Sachsen in München am vergangenen Samstag.

Auch Leipzig wolle sich für die nächste Runde der Königsklasse qualifizieren, betonte Mourinho und mahnte vor dem Aufeinandertreffen am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Bernabéu: „Nur weil wir unsere letzten drei Spiele gewonnen haben, bedeutet es nicht, dass wir automatisch auch das vierte gewinnen.“

Ibrahima Konaté, der zwischen 2017 und 2021 bei Leipzig unter Vertrag gestanden hatte und seit Sommer für Real aufläuft, freut sich derweil auf ein Wiedersehen mit seinen ehemaligen Mannschaftskollegen. „Es wird für mich ein sehr besonderes Spiel, weil ich gegen meinen alten Klub spiele“, erklärte der Verteidiger. In Yan Diomande trifft ein weiterer ehemaliger RB-Profi auf seinen EX-Verein, der Offensivspieler hatte die Leipziger nach der vergangenen Saison Richtung Madrid verlassen.

„Er ist ein großartiges Talent und immer noch sehr jung“, sagte Konaté anerkennend über seinen 19 Jahre alten Teamkollegen: „Wenn er so weitermacht, bescheiden bleibt, jeden Tag hart arbeitet, dann kann ich mir seine Zukunft nur vorstellen.“ Diomande sei „ein guter Junge. Ich freue mich sehr für ihn, wie es in den letzten Spielen für ihn gelaufen ist. Ich hoffe, er macht so weiter.“

DEINE MEINUNG

Diomande hatte erst am vergangenen Sonntag mit einem Treffer zur erfolgreichen Generalprobe der Königlichen gegen den FC Sevilla (4:1) beigetragen. Einen möglichen Einsatz gegen Leipzig ließ Mourinho offen, auch weil er auf den in der Liga zuletzt gesperrten Vinicius Junior in der Startelf setzen will.