FC Bayern gibt Kompany-Fehlen bekannt

Vincent Kompany laboriert seit einigen Tagen an einer Virus-Infektion. Der FC Bayern gibt sein Fehlen beim Abschlusstraining sowie auf der Pressekonferenz bekannt.

Trainer Vincent Kompany muss auch einen Tag vor dem Champions-League-Kracher mit seinem FC Bayern gegen den FC Arsenal noch kürzer treten. Der Belgier verzichtet nach seiner Erkrankung auf das Abschlusstraining für die Begegnung am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

„Vincent Kompany soll und möchte sich wegen seiner Virusinfektion schonen“, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit. Neben der Einheit (14.00 Uhr) verzichte der Coach auch auf die Medienrunde (16.00 Uhr) am Nachmittag. Wer ihn auf der Pressekonferenz vertritt, ist noch unklar.

Bayern-Trainer Vincent Kompany Bayern-Trainer Vincent Kompany © AFP/SID/Karl-Josef HILDENBRAND

Eberl vertrat Kompany nach dem Leipzig-Spiel

Kompany klagte zuletzt auch über Beschwerden an der Hüfte. Das Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag (6:1) verfolgte er deshalb meist sitzend auf der Bank.

Auch da blieb er der anschließenden Pressekonferenz fern und ließ sich von Sportvorstand Max Eberl vertreten. „Wir gehen fest davon aus, dass es für Mittwoch kein Problem ist“, sagte Eberl.