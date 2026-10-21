Der FC Liverpool holt in der Champions League den dritten Sieg im dritten Spiel und feiert Wunderkind Rio Ngumoha. Immer mehr dringt der 18-Jährige ins Rampenlicht vor.

Von einem „Traum“, der wahr geworden sei, sprach Rio Ngumoha. Der 18-Jährige hatte die furiose Aufholjagd des FC Liverpool in der Champions League an der Anfield Road mit zwei Vorlagen entscheidend mitgeprägt. Gegen Villarreal (4:3) drehten die Reds einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand und setzten sich in einem turbulenten Spiel mit insgesamt sieben Treffern durch. Ein besonderer Abend – auch für Ngumoha persönlich.

Als der Teenager in der 74. Minute ausgewechselt wurde, erhoben sich die Zuschauer und verabschiedeten ihn mit langem Applaus. „Wir haben die besten Fans der Welt. Zu hören, wie mein Name gesungen wird, ist unglaublich“, schwärmte der Youngster im Anschluss bei Prime Video über diesen Moment. Den Beifall hatte er sich verdient. Mit seinem starken Auftritt ging er gleich mehrfach in die Geschichtsbücher ein.

Rio Ngumoha wird von seinen Teamkollegen geherzt Rio Ngumoha wird von seinen Teamkollegen geherzt © IMAGO/NurPhoto

Ngumoha trägt sich nicht nur beim FC Liverpool in die Geschichtsbücher ein

Zum einen wurde der Offensivspieler zum jüngsten Akteur in Liverpools Vereinsgeschichte, dem in der Königsklasse eine Torvorlage gelang.

Mit seinem zweiten Assist rückte er dann in eine weitere besondere historische Gesellschaft auf: Laut Opta ist er nun der drittjüngste Spieler, der in einem Champions-League-Spiel mindestens zwei Treffer vorbereitet hat. Nur Warren Zaire-Emery, der dies im Alter von 17 Jahren und 231 Tagen schaffte, und Theo Walcott, der bei seinem Kunststück 17 Jahre und 250 Tage alt war, waren jünger.

Ngumoha: In einer Liste mit Yamal, Ronaldo und Robben

Mehr noch: Auch im Dribbling hinterließ Ngumoha Spuren. Zum zweiten Mal gelangen ihm in einer Champions-League-Partie sieben erfolgreiche Dribblings.

Unter den Teenagern hatten das vor ihm lediglich drei Spieler mehrfach geschafft: Lamine Yamal viermal, Cristiano Ronaldo dreimal und Arjen Robben zweimal. Seine eigenen Bestmarken wollte er aber nicht über den Mannschaftserfolg stellen.

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„Es ist großartig, solche Rekorde zu brechen, aber das Wichtigste ist der Sieg“, sagte er. Seine Mitspieler hätten eine herausragende Leistung gezeigt.

Auch nach dem Zwei-Tore-Rückstand sei der Glaube an die Wende nicht verloren gegangen: „Die mentale Stärke war immer da. Wir wussten, dass wir gewinnen würden.“ Dennoch sei es, so das immer präsenter werdende Liverpool-Juwel, eines der besten Spiele seiner bisherigen Karriere gewesen.

Ngumoha habe es „genossen, und die Mannschaft hat mir sehr geholfen“. Sein Erfolgsrezept? Selbstvertrauen. „Immer wenn ich den Ball bekomme und die Chance auf ein Eins-gegen-Eins oder Zwei-gegen-Eins besteht, glaube ich an mich selbst. Ich werde einfach so weitermachen und gnadenlos sein“, schilderte er und bestätigte einmal mehr seine rasante Entwicklung.

„Rio Ngumoha war heute Abend großartig“

Der ehemalige Chelsea-Jugendspieler hatte mit seinem Wechsel an die Merseyside 2024 für Aufsehen gesorgt und gehört inzwischen fest zum Profikader. Schon in der vergangenen Saison kam er auf 29 Pflichtspieleinsätze und zwei Tore. In der laufenden Spielzeit stand er bislang neunmal auf dem Platz, davon fünfmal in der Startelf. Zuletzt absolvierte er seine ersten drei Länderspiele für die englische Nationalmannschaft.

Nach seinem Gala-Auftritt gegen Villarreal zollten ihm auch die englischen Medien großen Respekt. Das Liverpool Echo bewertete Ngumohas Leistung mit einer 9 von 10– keiner schnitt besser ab.

„Seine gefährlichen Vorstöße sorgten im ersten Viertel für Aufschwung und führten schließlich zu einer großartigen Vorlage für das zweite Tor von Liverpool. Er setzte die Abwehr von Villarreal auf der rechten Seite unter Druck und leistete hervorragende Vorarbeit für das dritte Tor“, schrieb das Blatt dazu.

Der ehemalige Liverpool-Stürmer Daniel Sturridge zeigte sich bei Prime Video ebenso begeistert: „Rio Ngumoha war heute Abend großartig. Er war eine echte Gefahr und hat sich voll und ganz seinen Aufgaben gewidmet. Am Ball hat dieser Junge so viel Potenzial – ich sage zwar ‚Junge‘, aber er ist eigentlich schon ein junger Mann. Er hat so viel Qualität, und das sind Dinge, die man, ehrlich gesagt, nicht beibringen kann.“

Auch Sturridge schwärmt von Ngumoha

Besonders imponierte Sturridge die Mischung aus natürlichem Talent und Arbeitsmoral. „Was er mit dem Ball am Fuß macht, das ist eine gottgegebene Begabung, und seine harte Arbeit auf dem Trainingsplatz, wo er Tag für Tag sein Bestes gibt und kompromisslos ist – genau das hat er in seinem Interview gesagt, und das gefällt mir. Er will entscheidend sein, und das liebe ich an ihm.“

Auch deshalb dürfte Ngumoha den Konkurrenzkampf im Angriff der Reds spätestens jetzt mit neuer Wucht eröffnet haben. Natürlich verfügt Trainer Andoni Iraola mit Alexander Isak, Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo und perspektivisch auch Hugo Ekitiké über zahlreiche hochkarätige Optionen. Die Offensive gehört zu den prominentesten und teuersten Europas. Einschüchtern lässt sich Ngumoha davon gegen Villarreal allerdings nicht.

Noch hat der Youngster, der nach Barcolas Verpflichtung sogar auf eine neue Rolle umstellen musste, keinen Stammplatz sicher. Macht er so weiter, könnte sich das aber bald ändern. Mit seinen Dribblings, Tempoläufen und zwei Assists verfügt der 18-Jährige zweifellos über das Potenzial, jede Defensive immer wieder vor unlösbare Aufgaben zu stellen.