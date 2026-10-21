Kompany-Entscheidung beim FC Bayern gefallen

Vincent Kompany wird für das Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern und Arsenal rechtzeitig fit. Der Belgier steht nach einer Virus-Infektion an der Seitenlinie.

Es hatte sich bereits abgezeichnet, nun ist es offiziell: Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany ist rechtzeitig fit geworden und wird beim Champions-League-Kracher zwischen den Münchnern und dem englischen Meister Arsenal (ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker) an der Seitenlinie stehen.

„Wir sind alles Menschen und es kann mal was passieren, wenn man einen Virus bekommt. Ich habe viel gearbeitet nicht viel geschlafen und dann hat der Körper irgendwann gesagt: bisschen ruhig machen jetzt“, sagte er im Gespräch mit DAZN.

Vincent Kompany ist wieder fit Vincent Kompany ist wieder fit © IMAGO/kolbert-press

Bei der Spieltags-Pressekonferenz am Dienstag hatte der Belgier noch passen müssen, eine Virus-Infektion hatte Kompany ausgebremst. Co-Trainer Aaron Danks vertrat den Ex-Profi, gegen Arsenal kann der FC Bayern wieder auf seinen Cheftrainer an der Seitenlinie bauen.

„Es gab nicht viele schwerere Aufgaben als das. Aber an einem gewissen Punkt war es auch so, dass Vini auch gesagt hat: ‚Okay, ich muss jetzt mal wirklich einen Tag zuhause bleiben und ausruhen.‘ Was er dann zuhause gemacht hat, das kann ich mir aber auch vorstellen. Er war zumindest mal nicht an der Säbener Straße. Das hat ihm gutgetan. Jetzt klopfen wir auf Holz, dass es wirklich auch so stabil bleibt“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

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Kompany kämpft mit Virus-Infektion

Schon beim 6:1-Sieg in der Bundesliga gegen RB Leipzig hatte Kompany fast das gesamte Spiel über nur auf der Trainerbank gesessen und sich kaum bewegt. Der Belgier klagte infolge der Infektion auch über Hüft- und Beinprobleme.

Während Kompany gegen Arsenal dabei ist, fehlt Joshua Kimmich wegen eines „Trauerfalls im engsten Familienkreis“.