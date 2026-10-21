Neuer zurück im Bayern-Tor – Kompany auf der Bank

Der Münchner Kapitän und der Trainer sind fit für den Kracher gegen Arsenal, doch drei Stars fehlen.

Mit Manuel Neuer und Vincent Kompany, aber auch ohne Joshua Kimmich geht der FC Bayern in den Champions-League-Kracher gegen Vorjahresfinalist FC Arsenal (21.00 Uhr/DAZN). Kapitän Neuer hat seine Fußblessur ebenso auskuriert wie Trainer Kompany seinen Virusinfekt. Kimmich dagegen fehlt wegen eines „Trauerfalls im engsten Familienkreis“, wie die Münchner bereits einige Stunden vor dem Anpfiff des Topspiels mitteilten.

Auch auf den gesperrten Michael Olise und den noch immer verletzten Jamal Musiala muss Kompany verzichten. Im Vergleich zum berauschenden 6:1 in der Bundesliga gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag nimmt der Belgier fünf Wechsel in der Startelf des Rekordmeisters vor – überraschend sitzt unter anderem auch Luis Díaz auf der Bank.

Neuer ersetzt seinen Stellvertreter Jonas Urbig im Tor und stellt mit seinem 163. Einsatz in der Königsklasse den deutschen Rekord von Bayern-Ikone Thomas Müller ein. In der Viererkette spielt Josip Stanisic rechts, Konrad Laimer rückt für Nathaniel Brown auf die linke Seite. Auf der Doppelsechs ersetzt Tom Bischof den Antreiber Kimmich. Für Olise und Diáz rücken Serge Gnabry und Alphonso Davies ins Team.

Bei den Gunners steht wie erwartet Nationalspieler Kai Havertz in der Anfangsformation. Auch andere Topstars wie Kapitän Martin Ödegaard, Declan Rice oder Bukayo Saka sind dabei. – Die Aufstellung des FC Bayern:

Neuer – Stanisic, Upamecano, Kim, Laimer – Bischof, Pavlovic – Gnabry, Saibari, Davies – Kane. – Trainer: Kompany