"Uns wurde gesagt, dass wir hier nicht duschen sollen"

Nach dem Sieg gegen Sabah FK im Olympiastadion von Baku haben es die Spieler von Borussia Dortmund sehr eilig. Trainer Niko Kovac und Sportdirektor Ole Book erklären die Gründe.

Ungewöhnliche Abläufe beim BVB: Nach dem 2:1-Sieg bei Sabah FK hatten es die Spieler von Borussia Dortmund überraschend eilig. Der Reihe nach stiegen die Dortmunder Profis ungeduscht in den Bus. Die Verantwortlichen erklärten anschließend die Hintergründe.

„Wir haben auch gestern hier nach dem Training nicht geduscht“, sagte Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz. „Uns wurde gesagt, dass wir hier nicht duschen sollen, sondern im Hotel. Deswegen die schnelle Rückreise ins Hotel.“

Niko Kovac (r.) im Gespräch mit Sabah-Trainer Valdas Dambrauskas Niko Kovac (r.) im Gespräch mit Sabah-Trainer Valdas Dambrauskas © IMAGO/PS Images

BVB-Boss Book: „Duschbereich ist nicht ganz so schick“

Sportdirektor Ole Book sagte in der Mixed Zone: „Ich glaube, die Duschen waren etwas einladender im Hotel. Deswegen gucken wir, dass die Spieler da schneller hinkommen.“

Eine Nachfrage, ob das Wasser zu kalt sei, verneinte der BVB-Boss: „Einladender. Das kann man sich selbst ausmalen. Der Duschbereich hier ist nicht ganz so schick.“

Das Olympiastadion von Baku wurde im März 2015 eröffnet und dient auch als Heimspielstätte der aserbaidschanischen Nationalmannschaft. Das Stadion ist nicht die eigentliche Heimat des Champions-League-Neulings Sabah FK, der in Masazir in der Nähe Bakus beheimatet ist.