BVB-Profis duschen im Hotel: „Etwas einladender“ als im Stadion

Die Sanitäreinrichtungen im Stadion von Baku seien "nicht ganz so schick", sagt Sportdirektor Ole Book.

Nach geleisteter Arbeit wollten die Profis von Borussia Dortmund zügig weg. Teilweise noch verschwitzt und nicht gewaschen kletterten sie in den Bus. „Die Duschen im Hotel waren etwas einladender“, sagte Sportdirektor Ole Book nach dem 2:1 (1:1) bei Sabah FK in Aserbaidschan. Der Sanitärbereich im Stadion hingegen sei „nicht ganz so schick“, betonte Book: „Einladender kann man sich ja ein bisschen ausmalen.“

Trainer Niko Kovac hingegen gab an, dass er die Anweisung bekommen habe, „dass wir hier nicht duschen sollen, sondern im Hotel. Deswegen die schnelle Rückreise ins Hotel.“ Bereits nach dem Abschlusstraining am Montag hätten die Spieler im Hotel und nicht im Stadion geduscht.

Sportlich war die Reise nach Baku durchaus ein Erfolg. Dank Serhou Guirassy (10., 53.) feierte der BVB seinen zweiten Sieg im dritten Champions-League-Spiel.