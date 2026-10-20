Die Spiele der Champions League bringen viele Tore. Barcelona ist erstmals in dieser Saison geschlagen.

Nach wettbewerbsübergreifend elf Siegen aus elf Spielen ist der Höhenflug von Trainer Hansi Flick und dem FC Barcelona vorerst beendet. Beim zweimaligen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain verlor der bis dato makellose spanische Meister in einem turbulenten Spiel mit 2:4 (0:1). Die Franzosen behaupteten derweil mit neun Punkten aus drei Spielen die Tabellenspitze der Königsklassen-Ligaphase.

Désiré Doué (38.), Lucas Hernandez (72.), Vitinha (81.) und Fabián Ruiz (86.) trafen für Paris. Xavi Espart (55.) und Lamine Yamal (79.) hatten zwischenzeitlich für Barcelona gekontert und die hohen Ansprüche der Katalanen untermauert.

Ein bitterer Beigeschmack bleibt bei beiden Teams: Bei Barcelona musste Dani Olmo vorzeitig angeschlagen vom Feld (27.). Ein ähnliches Schicksal ereilte auch die Pariser Ousmane Dembélé (20.), Marquinhos und Khvicha Kvaratskhelia (beide 59.).

Wirtz trifft als Joker bei Liverpool-Comeback

An Barcelona zog damit auch der FC Liverpool vorbei. Die Reds drehten vor heimischem Publikum einen 0:2-Rückstand gegen den FC Villarreal und gewannen schlussendlich 4:3 (2:2). Wirtz, nach den vergangenen Spielen von Teammanager Andoni Iraola gelobt, wurde zunächst geschont. Erst in der zweiten Hälfte betrat der deutsche Nationalspieler den Platz und sorgte mit seinem Treffer zum 4:2 für die Vorentscheidung (68.). Der Niederländer Cody Gakpo bediente Wirtz im Strafraum, der 23-Jährige nahm den Ball mit rechts an und schloss mit dem zweiten Kontakt mit dem linken Fuß flach und platziert ab.

Ähnlich torreich ging es auch in Manchester und Neapel zu. City gewann sein Heimspiel dank eines Dreierpacks von Phil Foden gegen AEK Athen locker mit 5:1 (2:0), in Italien siegte die SSC 4:3 (2:1) gegen Bodö/Glimt.