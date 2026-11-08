Die Mannschaft von Julian Schuster erkämpft sich einen Heimsieg gegen Union Berlin und bleibt am Spitzenduo dran.

Überraschungsteam SC Freiburg hat gegen das Bollwerk von Union Berlin den nächsten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Gegen die kriselnden Berliner erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Julian Schuster einen 2:0 (0:0)-Erfolg und übertrug damit den Europapokal-Schwung in die Liga: Der Sport-Club verteidigte Platz drei hinter dem Spitzenduo Borussia Dortmund und Bayern München.

Nach Anlaufschwierigkeiten half in einer stark verbesserten zweiten Halbzeit Berlins Rani Khedira (55.) zunächst mit einem Eigentor, Yuito Suzuki (67.) erhöhte verdientermaßen. Joker Vincenzo Grifo (84.) vergab einen Foulelfmeter. Der Conference-League-Teilnehmer hatte unter der Woche bereits einen 1:0-Erfolg bei Trabzonspor eingefahren. Freiburg ließ mit 19 Punkten Leipzig wieder hinter sich. Union beschränkte sich größtenteils aufs Verteidigen, fand offensiv nur wenig Mittel und wartet seit vier Spielen auf einen Sieg.

Freiburg mit zwei DFB-Spielern

„Es ist wichtig heute für den Kopf, auch zu akzeptieren, wenn nicht viel passiert“, sagte Schuster vor dem Spiel bei DAZN. Die Partie gegen Union sei für die immer stabiler auftretenden Freiburger „die nächste Möglichkeit, zu zeigen, wie wir gereift sind“. Schuster bot von Beginn an die erneut für die Nationalmannschaft nominierten Philipp Treu und Derry Scherhant auf.

Freiburg hatte unter der Woche vor allem dank Torwart Mio Backhaus seinen Erfolg im kniffligen Auswärtsspiel in der Türkei gefeiert. Die Berliner bescherten Backhaus zunächst einen vergleichsweise ruhigen Arbeitstag. Keinen einzigen Abschluss und wenig Ballbesitz verbuchten die Eisernen in der ersten Halbzeit, das Spiel machten nur die Gastgeber. Die ganz große Spritzigkeit ließ die Offensivreihe um Shootingstar Scherhant aber erst einmal vermissen – das von Schuster erahnte Spiel mit wenig Highlights stellte sich ein.

Khedira wird zum Pechvogel

Vereinzelt trat Freiburg in Erscheinung: Scherhants Freistoß (33.) fing Torwart Fredrik Rönnow locker ab. Beim Schlenzer von Suzuki (37.) und dem Kopfball von Yannik Engelhardt (42.) musste sich der Däne deutlich mehr strecken. Im zweiten Durchgang erhöhte der Sport-Club etwas den Druck und erzwang die Führung: Jan-Niklas Beste brach über rechts durch und legte quer, Khedira fälschte in höchster Not ins eigene Tor ab.

Union machte nun etwas mehr, den ersten Torschuss bescherte ihnen Freiburgs Jordy Makengo (58.), Backhaus war zur Stelle. Die Gastgeber schlugen eiskalt mit einem Konter zu, nach Vorlage von Scherhant behielt Suzuki vor dem Tor die Ruhe und chippte zum 2:0. Bei Grifos Strafstoß zeigte Rönnow noch einmal seine Klasse.

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