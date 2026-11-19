Jamal Musiala steht vor seinem Comeback, doch beim FC Bayern wird längst über seinen millionenschweren Vertrag diskutiert. Die Verantwortlichen setzen dabei unterschiedliche Schwerpunkte. Warum das kein Widerspruch sein muss.

Jamal Musiala steht unmittelbar vor seiner Rückkehr. Nach seinem Muskelfaserriss soll der 23-Jährige am Freitag gegen den 1. FC Köln wieder zum Kader des FC Bayern gehören. Doch ausgerechnet vor seinem Comeback beschäftigt den Rekordmeister eine Diskussion, die weit über den Fußballplatz hinausgeht.

Uli Hoeneß hatte zuletzt öffentlich Zweifel geäußert, ob Musiala nach seinen gesundheitlichen Problemen jemals wieder seine frühere Leistungsfähigkeit erreichen werde. Dabei brachte der Ehrenpräsident auch den hoch dotierten Vertrag des Nationalspielers ins Spiel – konkret wurde er aber nicht.

Jamal Musialas Gehalt wird beim FC Bayern zum Diskussionsthema Jamal Musialas Gehalt wird beim FC Bayern zum Diskussionsthema © IMAGO / Eibner

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen schlug am Mittwoch in eine ähnliche Richtung ein. Sollte Musiala nicht mehr an sein früheres Niveau anknüpfen können, müssten sich die Bayern möglicherweise mit dessen Familie und Management zusammensetzen.

Eine Frage des Geldes?

Was genau damit gemeint ist, bleibt offen. SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger sieht allerdings deutliche Hinweise auf ein finanzielles Motiv. „Wenn man jetzt alle Indizien zusammenfasst, was Uli Hoeneß gesagt hat, was jetzt Jan-Christian Dreesen gesagt hat, dann, ich drücke es mal so aus: Es besteht begründeter Verdacht, dass es ums Geld geht. Und das ist auch das, was man im Hintergrund hört“, sagt der Insider in der neuen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Im Raum steht damit auch die Frage nach einem möglichen Gehaltsverzicht. Nach SPORT1-Infos könnte es perspektivisch darum gehen, eine freiwillige Lösung mit der Spielerseite zu finden. Eine konkrete Forderung des Vereins ist bislang nicht bekannt.

DEINE MEINUNG

Allerdings läuft Musialas Vertrag noch bis 2030. Eine einseitige Gehaltskürzung wäre rechtlich nicht wirklich möglich. Zudem beinhaltet sein Kontrakt leistungsbezogene Prämien, die ihm bei ausbleibenden Einsätzen bereits entgehen.

Ob eine zusätzliche finanzielle Anpassung überhaupt angemessen wäre, ist deshalb eine schwierige Frage. Kumberger gibt zu bedenken: „So ein Vertrag ist ja kein Monatszeugnis. Also man schaut ja nicht ständig drauf: Hast du dir das überhaupt alles verdient, was du da aufs Konto geschickt bekommst? Und wer will das messen?“

Musiala fokussiert sich auf sein Comeback

Nach SPORT1-Infos bekommt Musiala von den öffentlichen Diskussionen bislang ohnehin nicht allzu viel mit. Der Nationalspieler konzentriert sich auf sein Comeback. Sollten tatsächlich Vertragsgespräche anstehen, wären vor allem sein Berater und seine Familie gefragt.

Während Hoeneß und Dreesen die wirtschaftlichen Risiken thematisieren, haben sich Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany am Donnerstag demonstrativ hinter Musiala gestellt. „Wir haben die Überzeugung, dass Jamal da wieder hinkommt“, betonte Eberl auf der Pressekonferenz.

Kompany machte zugleich deutlich, dass er die unterschiedlichen Aussagen der Verantwortlichen nicht als Widerspruch betrachtet. „Wir haben unterschiedliche Rollen. Das ist nicht das Gleiche“, erklärte der Trainer auf SPORT1-Nachfrage.

Auch Kumberger sieht darin keinen Beleg für einen Graben innerhalb des Vereins. Die jeweiligen Positionen ergeben sich aus den verschiedenen Aufgaben der Verantwortlichen. Hoeneß und Dreesen müssen die wirtschaftlichen Interessen im Blick haben, während Kompany und Eberl vor allem für die sportliche Entwicklung zuständig sind – trotzdem gebe es hinter den Kulissen natürlich unterschiedliche Sichtweisen.

Knifflige Doppelrolle für Sportvorstand Max Eberl

Doch hinter den öffentlichen Sorgen sieht Kumberger noch einen weiteren Aspekt: „Die Bayern sorgen sich natürlich nicht nur um Jamal Musiala, sondern auch um den Verein und natürlich auch ums Geld.“

Besonders Max Eberl befindet sich dabei in einer Zwickmühle. Einerseits muss der Sportvorstand Musiala stärken und gemeinsam mit Kompany an dessen Rückkehr zu alter Stärke arbeiten. Andererseits hat er den langfristigen Vertrag selbst ausgehandelt und trägt damit auch Verantwortung für die finanziellen Konditionen.

„Er hat also so eine kleine Doppelrolle. Er muss sich um das Sportliche kümmern, aber das Finanzielle im Hinterkopf behalten“, erklärt Kumberger. Und: Eberl müsse sich auch immer wieder daran messen lassen.

Die Diskussion „macht Musiala nicht gesünder“

Trotz aller nachvollziehbaren wirtschaftlichen Überlegungen bleibt die öffentliche Diskussion über Musialas Leistungsfähigkeit heikel. Zumal der Spieler gerade erst nach einer Verletzung vor seiner Rückkehr steht. Kumberger stellt deshalb die Frage, welches Ziel die Bayern mit ihren Äußerungen tatsächlich verfolgen. „Das macht einen Jamal Musiala nicht gesünder. Davon wird er nicht besser“, sagt der SPORT1-Chefreporter.

Wie sich die Gehaltsdebatte weiterentwickelt, ist offen. Ein freiwilliger Verzicht dürfte jedenfalls nur schwer durchzusetzen sein. Für Musiala und die Verantwortlichen bietet sich nun zunächst die Gelegenheit, den Blick wieder auf das Sportliche zu richten.

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.

Übrigens: Sie können mit unserem „Bawofon“ aktiv an der Bayern-Woche teilnehmen! Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre Sprachnachricht mit Fragen, Meinungen, Lob, Kritik und Anregungen an 0151 – 21 63 72 41. Die interessantesten Beiträge werden dann Teil der Sendung. Alle Infos dazu im Podcast.

Externer Inhalt Spotify Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach