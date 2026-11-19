Peter Neururer nimmt Köln-Coach René Wagner in Schutz und fordert eine Reaktion der Mannschaft. Gleichzeitig erneuert der Kult-Trainer sein Angebot, dem FC im Notfall als Feuerwehrmann zu helfen.

Vier Spiele ohne Sieg, nur neun Punkte und Rang 15: Beim 1. FC Köln hat der Druck auf Trainer René Wagner vor dem schweren Auswärtsspiel beim FC Bayern (Freitag, 20.30 Uhr im LIVETICKER) enorm zugenommen. Es werden sogar bereits mögliche Nachfolger wie Dino Toppmöller gehandelt.

Peter Neururer, der Köln von 1996 bis 1997 trainierte, nimmt Wagner bei SPORT1 ausdrücklich in Schutz – warnt allerdings auch vor einer neuen Gefahr, die auf den 38-Jährigen zuzukommen droht.

Peter Neururer sprach über die Situation von FC-Coach René Wagner Peter Neururer sprach über die Situation von FC-Coach René Wagner © IMAGO/DeFodi Images

Neururer über Köln: „Die Mannschaft muss sich wehren“

„Es wird in der Öffentlichkeit diskutiert und der Trainer, der jetzt im Augenblick die Verantwortung trägt, ist in einigen bestimmten Bereichen eigentlich total machtlos, ohnmächtig und kann sich dagegen nicht wehren“, betonte Neururer in der Sendung „45 – Die Fußball-Halbzeit“.

Der Kult-Coach fordert stattdessen eine Reaktion der FC-Spieler: „Wehren muss sich jetzt die Mannschaft!“ Der Kölner Kader habe „mit Sicherheit das Potenzial“, die Klasse zu halten. Hoffnung mache Neururer dabei auch die bevorstehende Rückkehr von Stürmer Ragnar Ache.

Das Duell beim Rekordmeister sei kein Spiel, in dem man zwingend punkten müsse, ergänzte Neururer. Es handle sich aber um „das wichtigste Spiel dahingehend, dass man sich vernünftig verkaufen muss“.

Eine deutliche Niederlage könne die ohnehin aufgeheizte Diskussion weiter verschärfen, „und dann kommt der Trainer automatisch in eine Situation, in der er sich quasi nicht mehr wehren kann“, warnte Neururer.

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Dann würde Neururer kurzfristig einspringen

Als Hauptursache für die Krise des Aufsteigers macht der 71-Jährige derweil ein altbekanntes Problem aus: „Zwischen der Realität und dem Anspruch, den der FC immer wieder entwickelt, liegen wirklich ganz, ganz große Spalten. Und da rein zu geraten heißt, Druck mitzubekommen.“

Neururer erneuerte zudem seine grundsätzliche Bereitschaft, Vereinen in Notsituationen zu helfen. „Ich habe gesagt, wenn ein Verein wie Bochum, Schalke oder der 1. FC Köln Hilfe benötigt und meint, ich wäre der richtige Mann, um auszuhelfen – so wie es Friedhelm Funke ein paar Mal gemacht hat –, bin ich jederzeit bereit. Aber langfristig einen Verein wieder zu übernehmen, spielt keine Rolle“, erklärte er.

Mit Blick auf den FC schob Neururer mit einem Augenzwinkern nach: „Wenn die Kölner große Not haben und keinen Trainer kriegen sollten – für vier oder fünf Spiele die Mannschaft mal eben zu retten, ist eine Kleinigkeit. Mach ich, bin ich bereit.“

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