Klubboss Dirk Zingler bezieht am Tag nach der Trennung von Trainer Mauro Lustrinelli Stellung. Über einen Nachfolger soll zeitnah entschieden werden.

Bundesligist Union Berlin will nach der Entlassung von Cheftrainer Mauro Lustrinelli mit alten Tugenden aus der sportlichen Krise finden. Der neue Coach, der zeitnah präsentiert werden soll, werde „ein Trainer sein, der die Stärken unseres Klubs gerne nutzen möchte, der diesen Fußball, der uns stark gemacht hat, auch mag“, sagte Präsident Dirk Zingler am Sonntag.

Lustrinelli war am späten Samstagabend nach dem 1:2 (1:0) beim FSV Mainz 05 beurlaubt worden. Der Schweizer hatte das Amt erst im Sommer angetreten und sollte bei den Köpenickern einen offensiven Spielstil etablieren. Das Vorhaben misslang, die Realität heißt Abstiegskampf. Union belegt nach dem 11. Spieltag mit nur sieben Punkten den 17. Tabellenplatz.

9123338d985b854e20892c6ca8662970f3f30d11-ipad.jpg Unions Präsident Dirk Zingler © picture-alliance/dpa/SID/Soeren Stache

Die Entscheidung, sich von Lustrinelli nach nur 150 Tagen zu trennen, sei das Ergebnis eines Prozesses gewesen. Beim Abschied am Sonntag in Köpenick seien „Tränen geflossen, es war ein sehr emotionaler Morgen“, sagte Zingler, der die brenzlige Lage aber klar benannte: „Wenn wir so weiter Fußballspielen, werden wir sang- und klanglos als Tabellenletzter absteigen und nicht über 25 Punkte kommen.“

Zingler: „Dan läuft irgendwas falsch“

Dabei argumentierte der 62-Jährige wiederholt mit den Daten einer bislang misslungenen Spielzeit. „Wir sind in ganz, ganz vielen Kennzahlen Tabellenletzter“, sagte Zingler, „wenn wir weniger laufen als die anderen, wenn der 1. FC Union Berlin Tabellenletzter im Zweikampfverhalten der Bundesliga ist, dann läuft irgendetwas falsch. Dann macht irgendjemand seinen Job nicht richtig. Da können sich alle angesprochen fühlen.“

Das galt insbesondere auch für die Mannschaft, mit der Zingler am Sonntag in der Kabine ein „leidenschaftliches Gespräch“ führte: „Wir werden die Mannschaft nicht aus der Verantwortung lassen. Den Zweikampf gewinnt der Spieler auf dem Feld, nicht der Trainer. Die Mannschaft weiß, dass sie so nicht weitermachen kann.“

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Schützend stellte sich der Klub-Boss vor Geschäftsführer Horst Heldt, dessen einvernehmliche Trennung im Sommer ebenfalls am Samstagabend kommuniziert worden war. „Er ist nicht der Schuldige“, sagte Zingler, der die Verantwortung für die sportliche Lage bei allen Entscheidern im Verein – sich selbst eingeschlossen – sieht. Die Gespräche über Heldts Zukunft seien dabei „nicht erst gestern oder vorgestern“ geführt worden.

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