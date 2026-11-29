"Sieht nicht gut aus": Kompany gibt Laimer-Update

"Sieht nicht gut aus": Kompany gibt Laimer-Update

0:34 "Sieht nicht gut aus": Kompany gibt Laimer-Update

Die schlechten Nachrichten beim FC Bayern reißen nicht ab. Konrad Laimer muss operiert werden und fällt vorerst aus.

Nächster empfindlicher Verletzungsschock für den FC Bayern: Konrad Laimer hat sich beim torlosen Remis gegen den Hamburger SV eine „Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk“ zugezogen und muss operiert werden. Dies teilte der FC Bayern am Tag nach dem 0:0 mit.

Der Rechtsverteidiger werde bis auf Weiteres ausfallen, schrieb der deutsche Rekordmeister in seinem kurzen Statement noch.

Konrad Laimer fehlt dem FC Bayern länger Konrad Laimer fehlt dem FC Bayern länger © IMAGO/Sven Simon

Laimer war bei der Bundesligapartie gegen den HSV zunächst nach der Halbzeit eingewechselt werden, musste den Platz aber kurz vor Spielende humpelnd wieder verlassen. Trainer Vincent Kompany schwante bereits Übles: „Es sieht nicht gut aus“, sagte der Coach.

Die lange Verletztenliste des FC Bayern

Nun sind die Befürchtungen bestätigt und die Bayern verlieren den nächsten wichtigen Leistungsträger. Aktuell fallen bereits Manuel Neuer, Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Alphonso Davies aus.

Wegen der großen Personalnot war Laimer zuletzt gar als Stürmer aufgeboten worden. Mit dem 29-Jährigen fällt eine vielseitig einsetzbare Option weg. Der Stammspieler aus Österreich kam bislang auf 16 Einsätze, zwei Tore und zwei Assists.

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