Uli Hoeneß meldet sich erstmals seit dem Beginn der von ihm losgetretenen Musiala-Debatte zu Wort - und spricht dabei unter anderem über einen Fehler von Joshua Kimmich.

Uli Hoeneß hat sich erstmals seit seinen viel diskutierten Aussagen zu Jamal Musiala öffentlich zu Wort gemeldet. Auf die zahlreichen Kontroversen rund um den FC Bayern ging er dabei nur bedingt ein – vielmehr lobte er die jüngsten Leistungen der Mannschaft, die derzeit von zahlreichen personellen Rückschlägen gebeutelt ist.

„Ich gratuliere der Mannschaft“, sagte Hoeneß dem kicker einen Tag nach dem 0:0 des Rekordmeisters beim HSV: „Ich habe eine kämpferisch überragende Leistung gesehen, gerade in Unterzahl. Man darf nicht vergessen, dass wir nach Konrad Laimers Ausfall ohne neun Leistungsträger spielen mussten.“

Uli Hoeneß spricht auch über Joshua Kimmich Uli Hoeneß spricht auch über Joshua Kimmich © IMAGO/Sven Simon

Selbst den Aussetzer von Joshua Kimmich, der sich mit einer Tätlichkeit eine Rote Karte einhandelte und dem dezimierten Team mindestens in den kommenden beiden Bundesligaspielen fehlen wild, wollte Hoeneß nicht kritisieren.

Hoeneß über Kimmich: „Jeder darf mal Fehler machen“

„Jeder darf mal einen Fehler machen, damit ist es auch erledigt“, sagte der Patron des FCB. Wie der kicker weiter schreibt, habe sich Hoeneß auch nicht an dem Interview gestört, in dem Kimmich unter der Woche auch an seiner Person Kritik geübt hatte. Kimmich hatte Musiala verteidigt – ein Kapitän dürfe sich selbstverständlich vors Team stellen, so Hoeneß.

Der Ehrenpräsident schickte abschließend auch noch eine Botschaft an die Konkurrenz. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir aus dieser Pechsträhne gestärkt hervorgehen, dann werden sich einige warm anziehen müssen.“

DEINE MEINUNG

Bei den Bayern fallen unter anderem Superstars wie Harry Kane und Michael Olise aus. Die jüngsten Verletzungen von Konrad Laimer und auch Musiala warfen die Münchner weiter zurück.

Vor allem Letzterer hatte zuletzt die Schlagzeilen rund um den deutschen Meister bestimmt. Zunächst Hoeneß und dann auch Jan-Christian Dreesen und vor allem Karl-Heinz Rummenigge hatten Musialas künftige Leistungsfähigkeit angezweifelt und damit auch dessen hoch dotierten Vertrag infrage gestellt.

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