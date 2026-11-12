Zerrissene Hose führt zu RB-Pleite

Diese Klopp-Entscheidung will Demichelis nicht kommentieren

Im Test zwischen RB Leipzig und Mlada Boleslav fallen neun Tore - den entscheidenden Gegentreffer kassieren die Leipziger in Unterzahl.

Neun Tore und ein Textil-Malheur: RB Leipzig hat in einem torreichen Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav unter unglücklichen Umständen eine 4:5 (3:2)-Niederlage kassiert.

Das entscheidende Tor durch Jan Jinoch (82.) musste die Mannschaft von Trainer Martín Demichelis in Unterzahl hinnehmen. Der kuriose Grund: Abwehrspieler Maxime Esteve fehlte seinem Team in dem Moment, weil er seine zerrissene Hose wechseln musste.

Maxime Esteve musste im Test gegen Mlada Boleslav seine zerrissene Hose wechseln Maxime Esteve musste im Test gegen Mlada Boleslav seine zerrissene Hose wechseln © IMAGO/HMB-Media

Esteve selbst unter den Torschützen

Im ersten Durchgang hatte sich Esteve (24.) für die Sachsen selbst in die Torschützenliste eingetragen. Zudem waren Rômulo (13.), Christopher Nkunku (34.) und Johan Bakayoko (64.) für den aktuellen Tabellenvierten der Bundesliga erfolgreich.

Für den Dritten der tschechischen Liga trafen Lukas Letenay (3.), Jan Buryan (18.), Filip Spatenka (47.) und Matej Hybs (72.) – ehe Jinoch in Überzahl die Leipziger Niederlage besiegelte.