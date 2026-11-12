Bundesliga-Legende tot: Trauer um „Zick-Zack Matischak“

Werder Bremen trauert um eine Klub-Legende. Klaus Matischak, einer der prägenden Akteure der ersten Meistermannschaft der Grün-Weißen, verstirbt im Alter von 87 Jahren.

Der SV Werder Bremen trauert um Klaus Matischak. Der frühere Stürmer der Bremer Meistermannschaft von 1965 ist im Alter von 87 Jahren in seiner Wahlheimat USA gestorben.

Matischak hatte maßgeblichen Anteil am ersten Deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte. In der Saison 1964/65 erzielte der Angreifer zwölf Tore in 19 Spielen und war damit einer der Garanten des Erfolgs der Grün-Weißen.

Klaus Matischak wurde 1965 Deutscher Meister mit Werder Klaus Matischak wurde 1965 Deutscher Meister mit Werder © IMAGO/Horstmüller

Werder Bremen trauert um Klaus Matischak

„Klaus Matischak war einer der großen Fußball-Stars seiner Zeit, in Bremen und auch darüber hinaus. Er gehörte zu den prägendsten Spielern der Mannschaft, die mit dem erstmaligen Gewinn des Deutschen Meistertitels Vereinsgeschichte geschrieben hat“, wird Werder-Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald zitiert.

Der gebürtige Bottroper war im Sommer 1964 vom FC Schalke 04 nach Bremen gewechselt. Bekannt wurde er unter dem Spitznamen „Zick-Zack Matischak“ – denn kaum einer war so wendig und beweglich wie er. In der Bundesliga kam er insgesamt auf 38 Tore in 64 Partien, davon 20 Treffer in 42 Einsätzen für Werder.

Matischak stellte den Kontakt zu Otto Rehhagel her

Anhaltende Knieprobleme zwangen den Angreifer früh zum Karriereende. Sein letztes Pflichtspiel für die Bremer absolvierte er im März 1967. Später kehrte Matischak noch einmal an die Weser zurück und arbeitete in den 1970er Jahren gemeinsam mit Rudi Assauer im Werder-Management. Dabei stellte er den Kontakt zu Otto Rehhagel her, der anschließend erstmals Trainer bei Werder wurde.

Später wanderte Matischak in die USA aus. Im November 2014 wurde er zum Ehrenmitglied des SV Werder Bremen ernannt. Der Bundesligist würdigte den früheren Torjäger als einen der prägenden Akteure der Vereinsgeschichte und will ihm „stets ein ehrendes Andenken bewahren“.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.