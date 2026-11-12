Rekordumsatz für den 1. FC Köln

Gute Nachrichten vom 1. FC Köln: Der Fußball-Bundesligist verzeichnet zudem zum vierten Mal in Folge ein positives Jahresergebnis.

Der 1. FC Köln hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Rekordumsatz abgeschlossen. Darüber informierte der Fußball-Bundesligist im Rahmen der Veröffentlichung seiner Jahresberichte am Donnerstag, zehn Tage vor der Mitgliederversammlung 2026.

Der Gesamtumsatz von 194,3 Millionen Euro liegt deutlich über dem bisherigen Höchstwert des Klubs aus der Saison 2022/23 (172,2 Millionen). Nach Steuern blieb ein Gewinn von 3,1 Millionen Euro, es ist bereits das vierte positive Ergebnis in Folge für den FC.

Der 1. FC Köln hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Rekordumsatz abgeschlossen Der 1. FC Köln hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Rekordumsatz abgeschlossen © IMAGO/Beautiful Sports International

Das Umsatzergebnis sei „unter anderem durch die positiven Entwicklungen der eigenen Vermarktungsaktivitäten sowie durch Transfererlöse“ ermöglicht worden, sagte Geschäftsführer Philipp Türoff, „einerseits durch Spielerabgaben innerhalb des Geschäftsjahres, aber auch durch die Erfüllung variabler Ansprüche aus verhandelten Transferverträgen der Vorjahre“. Das Eigenkapital steigt erstmals seit dem Geschäftsjahr 2018/19 – der Saison vor der Corona-Pandemie – wieder auf einen Wert von über 30 Millionen Euro.

Das Geschäftsjahr sei bilanziell „durch deutlich erhöhte Investitionen in die sportliche Wettbewerbsfähigkeit des Kaders geprägt“ gewesen, „die durch den Aufstieg mit der wichtigen Zielsetzung des Klassenerhalts und durch die verhältnismäßig geringen Kaderbewegungen der Vergangenheit besondere Priorität hatten“, sagt Türoff.

DEINE MEINUNG

Der FC hatte aufgrund einer Sperre in den Transferperioden im Winter 2023/24 sowie im Sommer 2024 keine neuen Spieler registrieren dürfen. Im Sommer 2025 gelang dennoch der direkte Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga.

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