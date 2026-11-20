Trainer Daniel Thioune hat "nicht allzu große Hoffnungen", was den Einsatz von Marco Grüll und Mitchell Weiser betrifft.

Werder Bremen bangt vor dem 111. Bundesliga-Nordderby gegen den Hamburger SV um den Einsatz seiner beiden angeschlagenen Offensivkräfte Marco Grüll und Mitchell Weiser.

Beide kommen für einen Startelfeinsatz im Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) wohl nicht infrage und könnten laut Trainer Daniel Thioune maximal für einen Kurzeinsatz zur Verfügung stehen.

Mitchell Weiser droht im Nordderby auszufallen Mitchell Weiser droht im Nordderby auszufallen © IMAGO/STEINSIEK.CH

Weiser und Grüll nicht im Training

„Stand jetzt hat noch keiner von beiden mit der Mannschaft trainiert. Aktuell sehen wir nur eine minimale Chance“, sagte Thioune auf einer Pressekonferenz am Freitag in Bremen. Weiser fehlte zuletzt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel, den formstarken Grüll plagen Wadenprobleme.

„Ich will nicht allzu große Hoffnungen machen“, sagte Thioune: „Beide haben die letzten beiden Wochen nicht trainiert. Deswegen schließe ich es aktuell auch aus, lasse mir aber nochmal ein Hintertürchen offen.“ Vor allem das Ersetzen von Grüll sei momentan „unmöglich“.

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