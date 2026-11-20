Gegen den FC Augsburg erhofft sich der Schweizer einen Auftritt wie zuletzt gegen den Rekordmeister.

Trainer Urs Fischer vom FSV Mainz 05 zieht aus der jüngsten Niederlage vor der Länderspielpause Mut für die kommenden Aufgaben. „Die Art und Weise, wie die Mannschaft gegen Bayern aufgetreten ist, geht in die richtige Richtung. Das müssen wir uns wieder erarbeiten“, sagt der Schweizer vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga beim gleichermaßen kriselnden FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Vor der einwöchigen Unterbrechung hatten die Mainzer im Heimspiel gegen Bayern München einigen Aufwand betrieben, letztlich aber unglücklich verloren (1:2). Fischer forderte deshalb: „Anknüpfen an die Leistung gegen Bayern. Es ist nicht so, dass uns alles gelingen wird, aber wenn es um Bereitschaft und Intensität geht, brauchen wir die Basics.“

Mainz zuletzt mit drei Niederlagen in Serie

Den Augsburgern gehe es „ähnlich wie uns“, sagte Fischer. Die Mainzer hatten vor allem dank ihrer Auswärtssiege einen guten Saisonstart geschafft, zuletzt aber drei Niederlagen kassiert und waren auch im Pokal beim Zweitligisten VfL Bochum (0:2) gescheitert. Der FCA wartet in der Liga seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Dabei erzielten sie immerhin die beiden schnellsten Tore in dieser Saison, während Mainz in der Anfangsphase oft anfällig ist. Das weiß auch Fischer. „Wir gehen davon aus, dass sie uns von Beginn an attackieren werden“, sagte er: „Darauf sind wir vorbereitet.“

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