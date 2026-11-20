HSV-Trainer Merlin Polzin lässt eine Rückkehr von Mario Vuskovic noch offen, hebt aber die Qualität des Kroaten hervor.

Spielt er oder spielt er nicht? Merlin Polzin lässt sich bei der Frage nach einer möglichen Pflichtspiel-Rückkehr von Mario Vuskovic im Nordderby des Hamburger SV bei Werder Bremen nicht in die Karten gucken.

„Wir haben morgen das finale Training. Im besten Fall habe ich dann ein sehr gutes Gespräch mit ihm, was bedeuten würde, dass er mit dabei ist“, sagte Polzin am Freitag mit Blick auf das 111. Bundesliga-Duell der beiden Nord-Rivalen am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER): „Das würde uns allen viel Energie geben.“

Gibt Mario Vuskovic im Nordderby sein Comeback? Gibt Mario Vuskovic im Nordderby sein Comeback? © IMAGO/Oliver Ruhnke

Polzin spricht über Vuskovics Qualitäten

Polzin hob aber vor allem die Qualität von Vuskovic hervor. Es gehe nicht darum, „eine schöne, romantische Geschichte mit einem Happy End zu finden. Es geht darum, ein Bundesligaspiel zu gewinnen und das mit der besten Elf und dem besten Kader, der zur Verfügung steht. Wenn er sich dafür qualifiziert, dann ist uns allen geholfen.“

Vuskovic hatte seinem Klub zuletzt vier Jahre aufgrund einer Dopingsperre gefehlt. Obwohl der Kroate (40 Zweitliga-Einsätze für den HSV) noch nie in der Bundesliga auflief, sind die Hamburger Zeitungen seit Tagen voll mit seiner Geschichte. Gegen Werder könnte Vuskovic sein erstes Pflichtspiel nach 1474 Tagen bestreiten, am vergangenen Wochenende stand er bei einem Testspiel erstmals wieder auf dem Platz.

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