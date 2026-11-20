Der FCA ist seit sieben Liga-Partien sieglos, besonders die Defensive bereitet Sorgen.

Augsburgs Trainer Manuel Baum setzt bei seiner Mannschaft in der aktuellen Negativserie und trotz zahlreicher Ausfälle auf die „Freude am Spiel“.

Es sei „ein ganz wichtiger Schlüssel, dass man immer, wenn man auf dem Platz steht, weiterhin einfach Freude verspürt dieses Spiel spielen zu wollen“, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten vor der Partie gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER).

FC Augsburg seit sieben Bundesliga-Spielen sieglos

Der FCA, nach zwei Spieltagen noch Tabellenführer, ist seit mittlerweile sieben Liga-Partien sieglos und steht nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsrang. Zu allem Überfluss muss der Tabellen-14. gegen die Mainzer in Chrislain Matsima, Noakhai Banks und Calvin Brackelmann auf drei gelernte Innenverteidiger verzichten. Baum versuchte am Freitag dennoch, Optimismus zu versprühen.

Es gebe angesichts der Ausfälle in der Defensive „ja zwei Perspektiven, die man einnehmen kann“, sagte der 47-Jährige: „Entweder kann man jetzt eine jammernde Perspektive einnehmen oder, und das empfehle ich wirklich jedem, man kann einfach die Chancen in so Situationen sehen“. Es gebe, so Baum, schließlich „genug Beispiele, wo ein Moment wie jetzt kommen muss, um vielleicht mal über das System nachzudenken und einem jungen Spieler wieder eine Chance zu geben. Auch wenn ein paar ausfallen, haben wir immer noch genügend gute Spieler.“

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