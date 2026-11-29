Die Fans feiern ihn schon vor dem Anpfiff, auf dem Platz rechtfertigt er ihre Begeisterung. Mario Vuskovic erlebt gegen den FC Bayern eine Rückkehr, die er sich kaum schöner hätte ausmalen können.

Noch bevor der Ball rollte, stand Mario Vuskovic im Mittelpunkt. Als der Stadionsprecher die Aufstellung des Hamburger SV verlas, schallte der Name des Kroaten von den Rängen.

Kein anderer HSV-Profi wurde vor dem Anpfiff derart lautstark gefeiert. Vier Jahre hatte Vuskovic wegen einer umstrittenen Doping-Sperre kein Pflichtspiel bestreiten dürfen. Nun war der Innenverteidiger zurück – und das ausgerechnet gegen den FC Bayern.

Mario Vuskovic erlebte gegen den FC Bayern ein Traum-Comeback Mario Vuskovic erlebte gegen den FC Bayern ein Traum-Comeback © IMAGO/STEINSIEK.CH

Vuskovic befand sich noch in den Katakomben, als er vor Spielbeginn von den Fans gefeiert wurde. „Ich habe es nicht gehört“, musste er später zugeben. „Aber ich habe mir jetzt im Nachhinein alles auf meinem Handy angeschaut. Ein riesengroßes Dankeschön an die Fans, die in diesen vier Jahren hinter mir gestanden haben.“

Vuskovic strahlt Sicherheit aus

Der Abwehrspieler brauchte während seiner Sperre vor allem eines: Geduld! Der Innenverteidiger durfte nicht mit einer Fußballmannschaft trainieren, konnte sich stattdessen nur mit einem Privattrainer fit halten. Erst im September dieses Jahres durfte er wieder mit den Profis des HSV trainieren. Vor zwei Wochen gab er in einem Testspiel gegen seinen Jugendverein Hajduk Split das Comeback.

Niemand hätte wohl damals geahnt, dass er 13 Tage später gegen den deutschen Rekordmeister in der Startelf stehen würde. Mehr noch: Er war ein Grund dafür, dass Bayern torlos blieb und beide Mannschaften einen Punkt mitnahmen. Als zentraler Mann der Dreierkette dirigierte er die Defensive, überzeugte in den Zweikämpfen, blockte Schüsse ab und vermittelte ein erstaunliches Maß an Sicherheit.

Nur vereinzelt ließ er das nötige Timing vermissen, etwa als er mit einem Foul an Tom Bischof einen Freistoß verursachte. Der 25-Jährige beschränkte sich keineswegs auf seine defensiven Aufgaben, sondern schaltete sich immer wieder ins Offensivspiel ein und sorgte auch dort für Unruhe. „Während des Spiels habe ich mich wirklich sehr gut gefühlt. Ich war bereit“, fasste er zusammen. „Aber am Ende war ich völlig platt. Dann kamen auch all die Emotionen hoch, was ebenfalls einen großen Einfluss hatte. Jetzt bin ich einfach glücklich.“

DEINE MEINUNG

Doch wie ist es möglich, dass ein Spieler nach einer derart langen Sperre auf Anhieb auf diesem Niveau besteht? „Ich habe vier Jahre lang hart gearbeitet“, erklärte er. „Ich habe für diesen Moment gearbeitet. Ich habe erkannt, dass ich zurückkommen und nach dieser Strafe noch große Dinge erreichen kann.“

Für HSV-Trainer Polzin ist die Vergangenheit abgeschlossen

Für Trainer Merlin Polzin ist die Vergangenheit von Vuskovic abgeschlossen. „Jetzt ging es nur noch darum: Welche Leistungen werden gezeigt und wer hilft der Mannschaft weiter? Und das hat er in den vergangenen Wochen sehr eindrucksvoll getan“, erzählte der Trainer. Die Personalsituation habe laut Polzin dazu beigetragen, dass Vuskovic schneller gefordert war als gedacht. Vuskovic ließ keinen Zweifel daran, dass er spielen wollte.

„Wir haben am Mittwoch ein kurzes Gespräch geführt, in dem ich ihn gefragt habe, ob er bereit für das Spiel ist“, erzählte Polzin. „Er hat Ja gesagt. Sein Lächeln wurde immer größer, als er gespürt hat, dass er gegen die beste Mannschaft Deutschlands spielen darf. Er hat das heute eindrucksvoll gemacht, hat sich mit allem, was er hatte, reingeworfen und ist so aufgetreten, wie ich es von ihm erwartet habe.“

Mario Vuskovic ist nach seinem Comeback völlig erschöpft Mario Vuskovic ist nach seinem Comeback völlig erschöpft © IMAGO/Claus Bergmann

Tipps vom kleinen Bruder Luka Vuskovic

Auch sein jüngerer Bruder Luka Vuskovic, der vergangene Saison an den HSV verliehen war und nun in der Premier League für Brighton & Hove Albion spielt, dürfte das Spiel interessiert verfolgt haben. „Er hat mich heute Morgen angerufen und wir haben über das Spiel gesprochen“, erzählte der große Bruder, der mittlerweile selbst vom Erfahrungsschatz des Jüngeren profitiert. „Er hat mir viel Glück gewünscht und mir ein paar Tipps gegeben. Mittlerweile hat er viel Erfahrung gesammelt. Jetzt haben wir unterschiedliche Rollen. Das ist ein schönes Gefühl.“

Trotz aller Euphorie sind die schwierigen Jahre nicht vergessen. „Ich denke, nach diesen Jahren und allem, was passiert ist, ist es schwierig, im Kopf zur Normalität zurückzufinden“, gab er zu. Doch das Positive überwiegt: „Dieses Spiel war das größte meiner bisherigen Karriere. Es ist ein fantastisches Gefühl und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich.“