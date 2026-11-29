Titelfavorit BVB? "Völlig egal, was in München passiert“

Titelfavorit BVB? "Völlig egal, was in München passiert“

0:56 Titelfavorit BVB? "Völlig egal, was in München passiert“

Die Borussia Dortmund empfängt heute den Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 19.30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Dortmund ist in der Bundesliga nach zehn Spielen noch ungeschlagen. Heute Abend empfängt der BVB Bayer 04 Leverkusen im Signal Iduna Park, Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Dortmund – Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : –

: – Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Leverkusen reist mit Siegesserie nach Dortmund

Unter der Woche holte Dortmund in der Champions League ein 1:1 beim FC Arsenal und wird mit entsprechend viel Selbstvertrauen an den Start gehen.

Die Werkself gewann ihre vergangenen drei Auswärtsspiele bei Borussia Dortmund wettbewerbsübergreifend. Seit Gründung der Bundesliga gelangen Juventus Turin, dem FC Bayern und dem Hamburger SV jeweils vier Siege in Folge als Gast beim BVB.

Wird Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.