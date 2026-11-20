Weil sie bestimmte Utensilien nicht mit ins Stadion nehmen dürfen, begeben sich viele FC-Fans wieder auf die Heimreise. Dabei wussten sie jedoch wohl von möglichen Auflagen.

Der 1. FC Köln muss beim Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München (JETZT im LIVETICKER) auf lautstarke Unterstützung verzichten. Denn bereits eine Stunde vor Anpfiff begaben sich viele der mitgereisten FC-Fans aus der Rheinmetropole schon wieder in Richtung des Bus-Parkplatzes.

Der Grund: Etliche Utensilien wurden von den Sicherheitsmitarbeitern an den Eingängen der Allianz Arena nicht ins Stadion gelassen. Daraufhin begab sich die aktive Fanszene wieder zu ihren Bussen. Grund sind Auflagen zur Begrenzung von Fanutensilien (maximal fünf große Schwenkfahnen), bei denen trotz gemeinsamer Gespräche mit dem FC Bayern vor Ort aufgrund von behördlichen Vorgaben kein Spielraum bestand.

Viele Kölner Fans fehlen in der Allianz Arena Viele Kölner Fans fehlen in der Allianz Arena © IMAGO/ZUMA Press Wire

Gegen den FC Bayern: Viele Köln-Fans nicht im Stadion

„Die aktive Fanszene des FC hat sich vor Spielbeginn gegen einen Stadionbesuch entschieden und die Heimreise angetreten. Grund sind Auflagen zur Begrenzung von Fanutensilien“, gab der Verein seinerseits auf X bekannt. Nach SPORT1-Informationen hat diese Abreise bisher aber noch nicht final stattgefunden. Rund 400 Fans standen demnach kurz vor Anpfiff noch bei den Bussen.

„Es tut immer weh, wenn die Fans nicht da sind, besonders heute bei so einem schweren Auswärtsspiel“, sagte Köln-Coach René Wagner vor Anpfiff bei Sky. Er hoffe, dass er die Anhänger dennoch mit einem guten Spiel „glücklich machen“ könne. Und dennoch: „Ich hätte sie gerne hier gehabt.“ Knapp sechs Stunden und 570 Kilometer sind es mit dem Auto von Köln bis in die bayerische Landeshauptstadt.

Einen ähnlichen Vorfall hatte es in der Vergangenheit auch mit Anhängern von Borussia Dortmund gegeben, die zum Auswärtsspiel nach München gereist waren. Nach SPORT1-Informationen war den Kölner Fans nun durchaus bekannt, dass es eine Begrenzung für Fanmaterialien gegeben hatte. Trotzdem versuchten sie, in die Arena zu gelangen – ohne Erfolg.

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