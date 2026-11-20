Harry Kane muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Stürmer des FC Bayern kann die Partie nicht fortsetzen.

Schock für den FC Bayern! Harry Kane musste beim Ligaspiel gegen den 1. FC Köln (LIVETICKER) verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Bereits in der 20. Minute war die Partie für den Ballon-d’Or-Gewinner beendet. Für ihn kam Tom Bischof in die Partie.

Harry Kane wurde behandelt Harry Kane wurde behandelt © IMAGO/DeFodi Images

FC Bayern: Sorgen um Kane

Kane begann nach einem Zweikampf mit Kölns Joel Schmied in der 14. Minute zu humpeln. Kurz darauf setzte sich der 33-Jährige auf den Rasen und das medizinische Personal eilte auf das Feld.

Der Engländer wurde am Sprunggelenk behandelt. Schnell war klar, dass es für ihn nicht weitergeht.

Gestützt von zwei Betreuern verließ Kane schließlich das Feld.

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