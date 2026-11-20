Michael Olise muss angeschlagen ausgewechselt werden. Der Franzose muss das Stadion auf Krücken verlassen. Vincent Kompany spricht von "Vorsorgemaßnahmen".

Die Verletzungssorgen beim FC Bayern reißen einfach nicht ab: Beim Ligaspiel gegen den 1. FC Köln (Endstand: 1:1) musste Superstar Michael Olise angeschlagen ausgewechselt werden.

Olise kehrte zu Beginn der zweiten Hälfte nicht wieder auf den Rasen zurück. Und dann der Schock: Olise musste das Stadion gar auf Krücken verlassen.

Michael Olise verletzte sich gegen Köln Michael Olise verletzte sich gegen Köln © IMAGO/IPA Photo

FC Bayern: Kane und Olise verletzt

Was war passiert? Nach einem Zweikampf mit Tom Krauß an der Sechzehnerkante deutete der Franzose Schmerzen an und das medizinische Personal eilte auf das Feld (41.).

Olise wurde an der Seitenauslinie behandelt und setzte die Partie nach einer kleinen Auszeit zunächst wieder fort. Nach dem Pausenpfiff lief der 24-Jährige mit schmerzverzerrtem Gesicht zunächst in Richtung Katakomben.

Später herrschte dann Gewissheit, dass Olise das Stadion inzwischen auf Krücken verlassen hatte. Für ihn kam Youngster Tim Binder in die Partie, der sein Bundesliga-Debüt gab. Nach Abpfiff sagte Trainer Vincent Kompany bei Sky in Anbetracht von Olise: „Das sind Vorsorgemaßnahmen. Ich hoffe, dass es Michael ab Montag wieder gutgeht.“

Zuvor musste bereits Harry Kane verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Den Engländer erwischte es knüppeldick: Er zog sich einen Syndesmosebandriss zu, wie Kompany bestätigte.

Diagnose bei Olise steht noch aus

Bei Olise steht eine Diagnose noch aus. „Der ist jetzt auch bei der Untersuchung. Ehrlicherweise, ich hab gerade mit dem Doktor kurz gesprochen, da ging’s aber mehr um Harry. Und Michael ist auch da, wird auch untersucht. Ob wir heute noch was rausgeben oder ob’s morgen früh ist – sobald wir was wissen, geben wir’s bekannt“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

Mikey Moore (12.) brachte den FC früh in Führung. Die Bayern zeigten trotz all der Rückschläge Moral, mehr als der Ausgleich von Nathaniel Brown (37.) aber war nicht mehr drin.

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