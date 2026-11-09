Nach zuletzt erfolgreichen Jahren ist der VfB Stuttgart mit Schwierigkeiten in die aktuelle Bundesliga-Saison gestartet. Uli Hoeneß sieht die Gründe dafür vor allem in der Vereinsführung.

Uli Hoeneß hat sich am Sonntag im Bayerischen Rundfunk deutlich zur aktuellen Situation des VfB Stuttgart geäußert. Im „Sonntags-Stammtisch“ kritisierte er die Verantwortlichen.

Im Mittelpunkt seiner Kritik steht die Transferpolitik der Stuttgarter: „Die verkaufen ihm (Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß; Anm. d. Red.) jedes Jahr die besten Spieler und glauben, dass man dann trotzdem die Champions League erreichen kann. Das ist einfach falsch. Wenn man so ein Riesenpotenzial hat wie der VfB, auch von der Industrie her im Großraum Stuttgart, muss man zwischendurch mal Risiko gehen“, sagte Hoeneß.

Uli Hoeneß stichelt gegen den VfB Uli Hoeneß stichelt gegen den VfB © IMAGO/Eibner

Darauf entgegnete Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der ebenfalls in der Sendung zu Gast war: „Wir sind halt Exportweltmeister in allem.“

Der VfB Stuttgart steht nach neun Spieltagen mit vier Siegen und fünf Niederlagen auf dem achten Tabellenplatz. In der vergangenen Saison belegten die Schwaben den vierten Rang und sicherten sich dadurch die Champions-League-Teilnahme.

Lobende Worte für Sebastian Hoeneß

Für seinen Neffen Sebastian Hoeneß findet der 74-Jährige lobende Worte: „Er hat für mich eine sensationelle Entwicklung genommen beim VfB Stuttgart. Sie haben in dieser Saison ein paar Spiele zu viel verloren, aber sie haben jetzt auch einige Spiele hintereinander viel besser gespielt.“

Der VfB-Trainer wird schon länger als möglicher zukünftiger Bayern-Trainer gehandelt. Allerdings steht er noch bis zum 30. Juni 2028 bei den Stuttgartern unter Vertrag.

Am nächsten Bundesliga-Spieltag gastiert der VfB Stuttgart beim formschwachen FC Schalke 04.

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