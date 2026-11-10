Giannis Konstantelias befindet sich nach seinem Kreuzbandriss offenbar auf einem sehr guten Weg. Im Raum steht laut Medienberichten ein Comeback nach nur sechs Monaten.

Borussia Dortmund darf möglicherweise früher als gedacht auf ein Comeback von Giannis Konstantelias hoffen. Wie die Bild berichtete, macht der 23-Jährige gut zwei Monate nach seiner Kreuzband-Operation große Schritte und arbeitet fünf Tage die Woche an seinem Comeback. Wie aus dem Umfeld des Griechen zu hören sei, liegt er in der Reha vor seinem Zeitplan.

Die Zeitung bezieht sich dabei auch auf Informationen mehrerer griechischer Medien, die ein Comeback im Februar oder März 2027 erwarten. Der spanische Journalist José I. Araoz rechnet ebenfalls mit einer baldigen Rückkehr des Sommer-Neuzugangs. Aufgrund des positiven Genesungsverlaufs sei wohl ein Comeback Ende Februar möglich.

Giannis Konstantelias befindet sich offenbar auf einem guten Weg Giannis Konstantelias befindet sich offenbar auf einem guten Weg © IMAGO/Kirchner-Media

Dortmund will bei Konstantelias kein Risiko eingehen

Sowohl die Bild als auch Araoz merken jedoch auch an, dass der BVB bei Konstantelias nichts überstürzen und Risiken vermeiden wolle. Zwar könnte der offensive Mittelfeldspieler das Angriffsspiel der Borussen enorm bereichern, soll sich aber auf keinen Fall aufgrund einer vorschnellen Rückkehr erneut verletzen.

Sollte Konstantelias tatsächlich Ende Februar zurückkehren, wären erst sechs Monate nach seiner Verletzung am 29. August vergangen.

Konstantelias-Schock nach Premieren-Tor

Konstantelias wechselte im Sommer für stolze 26 Millionen Euro von PAOK Saloniki nach Dortmund. Der technisch herausragende Grieche sollte gemeinsam mit Landsmann Konstantinos Karetsas für frischen Wind beim BVB sorgen.

Die ersten Ansätze waren vielversprechend. Konstantelias überzeugte im Supercup gegen die Bayern und traf am 1. Bundesliga-Spieltag gegen den HSV. Nur wenige Minuten später zog sich der Newcomer jedoch einen Kreuzbandriss zu, ehe auch Karetsas von mehreren Rückschlägen heimgesucht wurde.

Nun steigt immerhin die Hoffnung, dass der BVB in der heißen Phase der Saison wieder auf beide Offensiv-Youngster zurückgreifen kann.