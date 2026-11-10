Felix Nmecha steht wegen seiner Verbindung zu einem christlichen Netzwerk im Fokus. Nun meldet sich die Organisation selbst zu Wort – und erklärt ihre Mission.

Nach Felix Nmecha hat sich auch das Netzwerk „Ballers in God“ wegen des Wirbels um die Jubelgeste des BVB-Stars zu Wort gemeldet.

Die von Ex-Profi John Bostock gegründete Organisation christlicher Fußballer geht dabei nicht konkret auf den deutschen Nationalspieler oder Borussia Dortmund ein, erklärt und verteidigt aber die Mission der Gemeinschaft.

Felix Nmecha steht in der Kritik Felix Nmecha steht in der Kritik © IMAGO/Sven Simon

„Ballers in God“ pochen auf Glaubensfreiheit

„Ballers in God existiert, um professionelle Fußballer und Fußballfamilien in ihren Glaubens-Reisen zu unterstützen und um Jesus im und um das wunderschöne Spiel herum bekannt zu machen“, ließ „BIG“ wissen.

Im Zentrum der Gemeinschaft stehe der Glaube, dass „Jesus Christus König ist, dass Er die Hoffnung der Welt ist. Wir glauben, dass die Hoffnung, die in Ihm gefunden wird, für alle ist, und unser Streben ist, diese Botschaft zu verbreiten, indem wir Ihn bekannt machen.“

Man freue sich über Spieler, die ihren Glauben im Privaten praktizieren, aber auch über jene, die dies öffentlich tun: „Alle sollten frei sein, ihren Glauben respektvoll auszudrücken, ohne Angst vor Verfolgung oder Ausgrenzung.“ BIG habe Respekt für alle, „einschließlich jener, die unseren Glauben nicht teilen“.

DEINE MEINUNG

Darum wird Felix Nmecha kritisiert

Nmecha gilt als ein Anhänger von „Ballers in God“, das für die Glaubens-Kampagne „The King’s Return“ verantwortlich sein soll. Sein auch jüngst wieder gezeigter Torjubel ähnelt einer Geste, die dieser Kampagne entstammt. Dies rief zuletzt Kritik einer Fan-Vereinigung des BVB hervor. In einem Statement hieß es unter anderem: „Wo religiöse Überzeugungen dazu benutzt werden, Menschen ihre Würde oder Gleichwertigkeit abzusprechen, endet für uns die Toleranz gegenüber Intoleranz.“

Nach Recherchen der Sportschau und des ARD-Magazins „Monitor“ geht es der Organisation „BIG“, die auch Merchandising-Artikel verkauft, ebenfalls um Missionierung und die Verbreitung radikaler Ansichten.

Dazu kommt: Auf der Kampagnenwebsite von „The King’s Return“ wurde auf ein Chatangebot der US-Organisation Groundwire, die Homo- und Transsexualität ablehnt, verlinkt. In einem Musterchat von Monitor wurde Abtreibung als „Satans Plan“ bezeichnet, das Lesbisch-Sein zudem als Sünde betitelt.

Verbindung zu umstrittenem Prediger

Kritisch wird auch die Verbindung von „BIG“-Gründer Bostock mit Ben Fitzgerald gesehen. Dieser ist ein Vertreter der evangelikalen „Awakening Church“, die seit einigen Jahren in der Nähe von Lörrach in Baden-Württemberg aktiv ist.

Fitzgerald berichtet in Videos und Predigten unter anderem von Dämonenaustreibungen und vertritt Positionen gegen Abtreibung, Homosexualität und Transidentität.

Nmecha hatte sich nach der Kritik, die sowohl der BVB als auch der DFB zum Anlass genommen hatten, ein Gespräch mit dem Fußballer zu führen, in einem Statement zu Wort gemeldet.

So erklärt sich Nmecha

„Mir wurde mitgeteilt, dass mein jüngster Torjubel zu einigen Missverständnissen geführt hat“, schrieb Nmecha: „Bei meiner Botschaft ging es niemals darum, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass in irgendeiner Form zu verbreiten. Als Christen ist unsere Botschaft eine Botschaft der Liebe und des Respekts gegenüber jedem Menschen – unabhängig davon, woher jemand kommt, woran er glaubt oder welche Weltanschauung er vertritt.“

Zwar erklärte er auch, „weder sich selbst noch irgendeine Organisation in den Vordergrund stellen“ zu wollen, er distanzierte sich aber auch nicht ausdrücklich von evangelikalen Netzwerken oder religiösen Organisationen.

Nmecha hatte in der Vergangenheit mehrmals mit Inhalten auf seinem Social-Media-Kanal für Aufsehen gesorgt, die Kritiker als homophob und queerfeindlich interpretierten. Nmecha selbst verwahrte sich dagegen.