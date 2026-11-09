Felix Nmecha glänzt gegen Elversberg, Markus Babbel sieht in dem Star des BVB aber dennoch keinen Weltklassespieler - ein entscheidendes Qualitätsmerkmal fehle dem deutschen Nationalspieler.

Ist Felix Nmecha ein Spieler auf Weltklasse-Niveau? Geht es nach Markus Babbel, lautet die Antwort: nein. Oder zumindest: noch nicht. Dem einstigen Europameister fehlt bei dem deutschen Nationalspieler von Borussia Dortmund die Konstanz.

„Ich habe von ihm noch nie drei gute Spiele hintereinander gesehen“, erklärte Babbel bei Sky90: „Er kann nicht Samstag, Mittwoch, Samstag auf allerhöchstem Niveau spielen. Er schafft ein Spiel, er schafft vielleicht auch zwei Spiele, aber drei schafft er nicht.“

Felix Nmecha wird von Markus Babbel hinterfragt Felix Nmecha wird von Markus Babbel hinterfragt © IMAGO / HMB-Media

Nmecha hatte den BVB jüngst mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg gegen die SV Elversberg geführt. Doch Babbel fordert mehr als gelegentliche Glanzlichter.

Nmecha? „Das kann er noch nicht“

„Für mich gehört zur Weltklasse, dass du es dreimal schaffst. Dass du dreimal ablieferst, auch wenn du vielleicht selber mal nicht so gut drauf bist. Dass du so einen Impact auf die Mannschaft hast, dass jeder weiß: Wir brauchen ihn, er lenkt und leitet die Mannschaft. Das kann er in meinen Augen noch nicht“, sagte der 54-Jährige.

Womöglich werde Nmecha, der mit seinem Torjubel für Kritik in der Fanszene der Schwarz-Gelben sorgte, diesen Status noch erlangen, „aber das muss er mir noch beweisen. Er ist ein guter Spieler, aber noch kein Weltklassespieler.“

TV-Experte Lothar Matthäus äußerte sich zustimmend, bescheinigte dem 26 Jahre alten Dortmunder aber herausragende Fähigkeiten: Man wisse nie, was man bei Nmecha bekomme. „Aber die Voraussetzungen, die er hat: Wenn er die ausschöpft, dann kann er ein großer Unterschiedsspieler werden.“

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