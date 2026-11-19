Manuel Neuer fällt mit einer erneuten Verletzung vorerst aus. Auch deshalb hinterfragen viele seine Entscheidung, seine Karriere noch immer nicht beendet zu haben. Thomas Helmer erklärt bei SPORT1, warum er Neuer verstehen kann.

Die erneute Verletzung von Manuel Neuer sorgt für mächtig Diskussionen. Der Tenor von vielen Seiten: Der 40-Jährige hätte seine ruhmreiche Laufbahn schon längst beenden sollen.

Rückendeckung bekommt Neuer jetzt von Thomas Helmer. „Wenn man selbst gespielt hat, dann weiß man wie schwierig das ist, diesen Punkt wirklich optimal zu treffen“, sagte die Bayern-Legende im Gespräch mit SPORT1.

Thomas Helmer zeigt Verständnis für Manuel Neuer Thomas Helmer zeigt Verständnis für Manuel Neuer © IMAGO/Ulrich Wagner

„Mir ist das auch total schwergefallen“, erinnerte sich Helmer an sein eigenes Karriereende: „Deswegen habe ich auch Verständnis dafür, dass Manu sagt, solange es geht, du das Gefühl hast, ich kann noch viel mit der Erfahrung wettmachen, dann willst du nicht einfach aufhören.“

Trotzdem müsse Bayern sich jetzt so langsam endgültig mit der Zeit nach dem Ende der großen Karriere ihres Kapitäns beschäftigen. „Es war ja auch absehbar, dass die Zeit von Manuel Neuer endlich ist“, sagte Helmer.

Helmer traut Urbig die Nummer 1 zu

Aber nicht nur die Bayern müssten sich mit der Planung für die Zukunft beschäftigen. Auch Neuer sollte sich für einen guten Übergang schon jetzt seine Gedanken machen: „Die Frage ist auch immer: Was kommt danach?“

Als Neuer-Nachfolger steht beim deutschen Rekordmeister schon Jonas Urbig in den Startlöchern. Diesem traut der ehemalige Bayern-Spieler durchaus die Nachfolge des mehrmaligen Welttorhüters zu. Dennoch glaubt er, dass sein ehemaliger Verein auch eine Absicherung benötigt: „Bayern braucht dann eine starke Nummer 2, wenn man Urbig zur 1 macht.“ Nur so sei der deutsche Rekordmeister für die Zukunft perfekt abgesichert.