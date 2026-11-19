Botschaft an "alle, die nie an mich geglaubt haben"

Freiburgs Trainer ist voll des Lobes für die Neu-Nationalspieler.

Trainer Julian Schuster sieht in den Neu-Nationalspielern Philipp Treu und Derry Scherhant auch Vorbilder für die jüngere Generation. „Ich glaube, in beide Spieler kann man sich total hineinversetzen, wie sie auf dem Platz agieren“, sagte der Coach des DFB-Duos beim SC Freiburg im Podcast „Spielmacher“ von 360 Media.

Schuster schätzt an den beiden Breisgauer Shootingstars „in erster Linie diese Persönlichkeit“. Wäre er ein Kind oder ein Jugendlicher und „müsste mir überlegen, wen ich mir hinten aufs Trikot mache“, so der Ex-Profi, „dann sind beide definitiv in der engeren Auswahl. Das sind definitiv Jungs, mit denen man sich identifizieren kann.“

Philipp Treu (l.) und Derry Scherhant Philipp Treu (l.) und Derry Scherhant © picture-alliance//Kirchner Media/SID/Bahho Kara

Scherhant trifft ausgerechnet in Berlin

Rechtsverteidiger Treu (25) und Linksaußen Scherhant (24) waren von Bundestrainer Jürgen Klopp zur neuen Nations-League-Saison erstmals für die Nationalmannschaft nominiert wurden. Das Duo überzeugte. Scherhant erzielte im abschließenden Gruppenspiel gegen die Niederlande (5:0) bereits seinen ersten Treffer, ausgerechnet in seiner Geburtsstadt Berlin.