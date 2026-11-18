Bayern-Youngster Tim Binder weckt offenbar das Interesse vieler Klubs. Der deutsche Rekordmeister könnte den 19-Jährigen im Winter auf Leihbasis abgeben.

Gibt der FC Bayern München im Winter ein vielversprechendes Talent ab? Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte der erst 19 Jahre alte Tim Binder den deutschen Rekordmeister auf Leihbasis verlassen.

Demzufolge haben gleich mehrere Zweitligisten Binder auf dem Zettel. So sollen sich unter anderem Dynamo Dresden, der Karlsruher SC sowie Eintracht Braunschweig mit einer Winter-Leihe befassen. Nach Informationen von transfermarkt.de hat sich auch der ein oder andere Bundesligist nach Binder erkundigt.

Tim Binder wartet auf sein Bundesliga-Debüt Tim Binder wartet auf sein Bundesliga-Debüt © IMAGO/MIS

FC Bayern: Binder stand offenbar vor Wechsel

Ob der 19-Jährige den FC Bayern im Winter verlassen darf, ist offen. Eine Entscheidung hängt von den Personal- und Kaderplanungen der Münchner ab.

Binder war in der laufenden Saison schon des Öfteren im Kader Profis dabei, wartet aber noch auf sein Bundesligadebüt. Im DFB-Pokal kam er bereits zum Zug, ansonsten lief er viermal für die Amateure in der Regionalliga Bayern auf.

Binder wurde im September mit einem ersten Profivertrag bis 2030 belohnt. Ein möglicher Leih-Wechsel im Winter könnte ihm regelmäßige Spielpraxis auf höherem Niveau ermöglichen.

Dynamo Dresden soll schon im Sommer nah dran gewesen sein

Wie Bild berichtet, stand ein Wechsel Binders im Sommer nach Dresden bereits kurz vor dem Abschluss, doch Bayern entschied sich, den 19-Jährigen doch nicht abzugeben. Die Leihe von Arijon Ibrahimovic zum FC Augsburg hatte demnach einen Binder-Abschied platzen lassen.

Der gebürtige Augsburger war 2019 in die Jugend des FC Bayern gewechselt und absolvierte die Sommervorbereitung mit den Profis.